BTS首爾復出騷　10萬粉絲逼爆光化門　鄰近便利店百貨生意飆升

韓國偶像天團BTS（防彈少年團）暌違近四年首次舉辦演唱會，吸引逾10萬名粉絲進場觀看，帶動附近零售商和餐廳營業額激增，證明「BTS經濟學」振興經濟的效果。



BTS七名團員3月21日在景福宮前舉辦因為兵役休團多年後的首場演唱會，與數萬名來自韓國和海外的粉絲一起合唱。

按圖查看防彈少年團演唱會現場盛況：

+ 15

經紀公司HYBE表示，「基於門票銷售和韓國三大電信商的數據，參與光化門廣場演唱會的粉絲估計高達10.4萬人」。

韓聯社報道，這個人潮數字低於原先估計的26萬人，但遠高過警方預估的約4.2萬人。這場演唱會也透過串流平台Netflix向全球約190國直播。

Netflix無劇本系列與體育內容副總裁雷吉（Brandon Riegg）20日表示，我們期待21日的BTS演唱會「將是一場前所未見的盛會」。

我想，憑藉著我們與韓國製作方的合作承諾，未來將會有更多舉辦其他現場活動的機會。 雷吉

光化門附近的BBQ炸雞清溪廣場分店，在演唱會當天湧入逾650名顧客，比一週前增加逾一倍，營業額則成長158%。分析顯示，當天光顧的顧客超過80%都是外國客，凸顯出演唱會影響力。

銷售成長最顯著的則是便利店。CU便利店鄰近光化門的十家門市，營收周比成長了270.9%，鄰近主要道路的三家門市更躍增547.8%。

銷售商品也為了BTS演唱會特別準備，最暢銷產品前四名都是BTS的專輯，第五名則是演唱會手燈所需的4號電池。

【延伸閱讀】BTS天團回歸 Netflix紀錄片揭成為全球偶像歷程 RM Jimin吐心聲（點擊放大瀏覽）

+ 3

另一家便利店業者GS25最靠近演唱會會場的門市銷售也激增378.4%。由於許多粉絲長時間在戶外等候，暖暖包、俗稱「尿袋」的行動電源和電池等實用商品銷售激增。外國旅客購買增加也帶動交通卡銷售大增。

附近百貨公司同樣也湧入大量BTS粉絲。新世界百貨公司總店20日剛開設首家與HYPE合作的官方快閃店，外國旅客銷售激增216%。樂天百貨上週（13至19日）銷售較去年同期增長1.5倍；外國旅客銷售成長145%，是去年同期的逾兩倍。

延伸閲讀：

TWICE台北開唱不見訂房亂象「還有粉絲10萬裝潢主題房」 業者分析曝光

退休護理師入坑CNBLUE 粉絲群把孤單關靜音

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】