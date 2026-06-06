歌手2026｜周興哲炎明熹同台唱哭網民　竇靖童空靈開唱奪晉級位

《歌手2026》本周次舞台由7位在線歌手各自邀請「助演嘉賓」強強聯手，共同呈現7首「驚喜聯名舞台」。這場戰火將歷時EP03與EP04兩場競演，最終會誕生4位月度強者成功晉級，而其餘3位歌手將遺憾止步舞台。在率先展開的第一組正面對打中，兩大風格迥異的舞台展開了激烈交鋒。



炎明熹登上《歌手2026》助陣周興哲（微博@歌手2026）

炎明熹與周興哲綵排照。（微博@歌手2026）

周興哲、炎明熹《顏色》—— 寫給母親的私密信件

情歌王子Eric周興哲攜手「Gigi」炎明熹溫情開唱，溫柔演繹了由湯令山原唱的歌曲《顏色》。兩人借各色意象描摹親情日常，傳達出「愛不是要我們變成同一種顏色，不同的色彩也能拼湊出獨一無二的親情」的細膩概念。他們用歌聲訴說成長路上兩代人的觀念磨合與彼此包容。在柔緩旋律與輕快律動中表達對親人的理解，聲線蘊含濃厚情感，整場表演恪守歌曲真摯底色，成功用歌聲訴說出溫情羈絆。

周興哲炎明熹合唱《顏色》。（微博＠歌手2026）

周興哲攜手炎明熹演唱湯令山的《顏色》。（芒果TV）

在幕後環節，周興哲透露，這首改編歌曲就像是「寫給母親的私密信件」，裏面盛滿了細膩的心事與柔軟的過往，大方袒露了心底最脆弱的一面。這份真摯讓搭檔炎明熹深受觸動，更自爆之前在乘坐高鐵時聽這首歌，都有種想哭的感覺。

周興哲與炎明熹都被《顏色》深深感動到。（芒果TV）

竇靖童、INNOUT《birds of a feather》—— 先鋒空靈的神級現場

迎戰強敵，竇靖童選擇演繹Billie Eilish的當紅神曲《birds of a feather》，並邀請了樂隊INNOUT樂隊同台助陣。竇靖童的舞台將迷幻與空靈美學發揮到極致。現場安雨錯落有致的鼓點與肖駿行雲流水的吉他完美交織，全曲以極具空曠感的氛圍，緩緩訴說著綿長而深刻的情意。

竇靖童改編Billie神曲《Birds of a Feather》（微博＠歌手2026）

竇靖童演繹Billie Eilish的當紅神曲《birds of a feather》。（芒果TV）

這場流行抒情與先鋒氛圍的強烈對撞，最終由竇靖童組成功拔得頭籌，率先搶下晉級席位！不過周興哲與炎明熹將《顏色》改編成給母親的溫情讚歌，溫暖治癒的雙人對唱同樣贏得了全場觀眾的掌聲與共鳴。