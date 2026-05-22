詹天文否認趁炎明熹離巢接捧做「一姐」：做好自己個本份

詹天文（Windy）今日（22/5）現身電視城出席節目《唱錢》宣傳活動。提到自從昔日戰友炎明熹（Gigi）合約期滿離開無綫後，外界紛紛傳出她已順理成章「接棒」成為無綫新一代歌壇「一姐」。



詹天文稱與炎明熹（Gigi）路線不同 ，無意作比較。（葉志明 攝）

回應「一姐」稱號：與Gigi路線不同 無意作比較

聽到「一姐」這個稱呼，Windy隨即顯得有些緊張，連忙擺手笑稱：「千祈唔好咁講！千祈唔好咁講！（好大壓力？）我唔會有好大壓力，但係我唔希望大家咁樣諗，因為Gigi佢有佢自己嘅路同埋佢嘅速度，拍緊佢自己條聲路，咁我仍然我都係按照緊我自己嘅個速度，好慢慢地按照我嗰個感覺去行緊，咁所以我哋兩個條路其實係唔一樣嘅，咁所以我唔希望大家去比較。（路線唔同，但變咗做一姐？）其實地位我覺得好主觀，即係大家覺得係點就係點，咁所以我覺得我哋兩個都keep住做好自己個本份。」

姜濤與炎明熹超近距離對唱。（陳順禎 攝）

詹天文稱與炎明熹（Gigi）路線不同 ，無意作比較。（葉志明 攝）

對於姚焯菲（Chantel）趁美國放暑假回港工作，Windy透露，其實在Chantel回港前，自己就為了節目提早與對方FaceTime練歌，所以一早得知好友的行程。被問到兩人會否趁這三個月假期的空檔相約外出狂歡，Windy笑言：「其實已經安排緊，但未完全定到時間。因為Chantel返嚟都有新歌要錄，而我7月11號就要開個人Solo演唱會啦！依家正全力Ready好多嘢，所以希望大家都抽到時間出嚟玩。」

詹天文今日出席節目宣傳活動。（葉志明攝）

詹天文與姚焯菲難得同台。（葉志明攝）

詹天文與姚焯菲難得同台。（葉志明攝）

詹天文愈嚟愈靚女。（葉志明攝）