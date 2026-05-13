陳輝陽澳門作品展陣容公開！陳奕迅容祖兒炎明熹合體演繹經典

「來吧送給你叫幾百萬人流淚過的歌。」一句經典歌詞，道盡無數樂迷的集體回憶。生於澳門、活躍於香港的殿堂級作曲家、編曲家及音樂監製陳輝陽，曾兩度榮獲香港四台聯頒音樂大獎作曲獎，筆下旋律陪伴幾代人成長。



陳輝陽《K歌之王》作品演唱會7月澳門限定舉行。（IG@themusicofchanfaiyoung）

跨越地域及世代五位歌手重新演繹經典

今年夏天，由棋人娛樂及陳輝陽@好好笑主辦，陳輝陽將集結樂壇頂尖陣容，於7月25日及26日在澳門銀河綜藝館舉行《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》，首次聯乘歌手舉辦作品展，獲邀請包括：陳奕迅、容祖兒、周筆暢、炎明熹及小肥（徐智勇），五位跨越地域與世代的樂壇翹楚重新演繹經典。

《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》海報（IG@themusicofchanfaiyoung）

陳輝陽的旋律裡，是一面照見眾生的鏡子。他挑選這五位歌手，因為他們每個人都曾在那條名為「努力」的窄路上，獨自走了很久，直到光芒滿溢。陳輝陽選周筆暢，是看中了她風格的韌性。她證明了「K歌之王」的靈魂可以具備國際化的視野，同時保有最原始的赤子之心。炎明熹是破繭而出的新生代韌力代表，她是這份名單中最年輕的，卻承載著一種與年齡不符的沉穩，代表了「K歌之王」精神的傳承。陳輝陽選她，是在告訴世界，無論時代如何替換，只要你足夠努力，年輕的聲音依然能成為經典的繼承者。小肥代表了「平凡」的堅持，選他是為了那份共情力。他的聲音裡有汗水也有淚水，他是那個最能唱出「K歌之王」背後那份苦澀與光榮的人。

周筆暢（IG@themusicofchanfaiyoung）

炎明熹（IG@themusicofchanfaiyoung）

小肥（徐智勇）（IG@themusicofchanfaiyoung）

容祖兒代表了永不言敗的專業典範，她與陳輝陽合作過無數經典，她的出現象徵著這場音樂會的高度與厚度，只要你不放棄，舞台永遠為你亮著。陳奕迅作為《K歌之王》的原唱，他的出現讓一切回歸原點。陳輝陽選他，是為了圓滿陳奕迅站在那裡，這場關於原創音樂的演唱會才有了一種「定海神針」般的儀式感。最終能被記住的，永遠是陳奕迅那份真誠。五位歌手跨越香港、內地、澳門三個地域，涵蓋70後至00後不同世代，正好對應陳輝陽創作生涯中豐饒多變的音樂光譜。「K歌之王」四字，不僅是一首家喻戶曉的歌曲名稱，更蘊含著一種精神、一種身份、一種歷程，只要努力，你一定會被看見。

容祖兒（IG@themusicofchanfaiyoung）

陳奕迅（IG@themusicofchanfaiyoung）

陳輝陽首次聯乘歌手辦個人作品展

人生，經歷歲月洗禮，才更見完整、圓滿；音樂亦然。陳輝陽將親自挑選多首經典作品，由五位歌手重新演繹，於這場澳門限定演唱會中，以歌聲編織時代變幻的脈絡，帶樂迷重訪記憶裏的溫度。製作團隊力臻完美，不惜工本邀請紐約攝影大師Poyenchen執鏡拍攝演唱會主視覺，致敬藝術名家維拉斯奎茲名作《侍女》。海報中，陳輝陽手握畫筆，凝視眼前的五位樂壇翹楚，連同演唱會靈魂標誌「K歌貓」，共同交織出一幅超越時空的藝術圖像，呈現音樂連繫回憶、傳承感動的永恆價值。

樂壇金牌作曲大師陳輝陽（IG@themusicofchanfaiyoung）

《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》將於5月20日下午1時起於Trip.com優先發售，5月25日下午一時公開發售，歌迷敬請期待！