姚焯菲趁3個月暑假強勢回歸　被問會否約炎明熹聚會：佢仲冇空檔

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）趁著美國學校放為期3個月的暑假，正式凱旋回港，Chantel 甫抵港便馬不停蹄展開工作，今日（22/5）便現身電視城出席節目宣傳活動。她接受《香港01》訪問時笑言：「呢次返港唔算係『強勢回歸』，而今次呢個係我第一單工作。」

姚焯菲得知《愛回家》將停播感不捨。（葉志明攝）

姚焯菲得知《愛回家》將停播感不捨。（葉志明攝）

預告暑期出新歌連新MV

問到這3個月的假期有何工作大計，Chantel 透露目前最首要的任務是「出新歌」。她坦言自己的「音樂庫」內其實已經儲起合共幾首新作品，一直都在等待合適的時機推出。她表示接下來只要搞定新歌的 MV 拍攝等幕後工作，新歌便能陸續面世。被問到這3個月的工作行程是否已經排得密密麻麻，Chantel 則笑稱：「暫時……都未算係密密麻麻嘅！都仲有空檔。」

姚焯菲得知《愛回家》將停播感不捨。（葉志明攝）

姚焯菲透露學校放暑假3個月。（葉志明攝）

姚焯菲未有聯絡炎明熹

被問到會否把握時間約好姊妹炎明熹（Gigi）吃飯聚會？Chantel 聽罷即開玩笑說：「嘩！我覺得佢仲無空檔啲！因為佢啲工作都密密麻麻。」她隨後更自爆，自己其實到目前為止都還未正式約過Gigi：「我都未約呀，我都試吓約先，哈哈！」

另外，提到無綫長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》即將停播的消息，曾客串演出該劇的 Chantel 表示自己大約在兩星期前，透過身邊同事及新聞得知消息。

對此，Chantel 坦言感到十分無奈與不捨：「好唔開心呀，因為即使唔講我在入面客串過一個小角色，我自己由細睇到大，都會有一種⋯⋯點講呀，有一種情懷喺度。大家由細睇到大，突然間無咗，會覺得有少少唔捨得，我覺得呢個係香港人嘅一個情懷。」

姚焯菲透露學校放暑假3個月。（葉志明攝）