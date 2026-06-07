「甜寵劇男神」金澤由公司證實於杭州家中離世　呼籲停止不實猜測

曾演出《忘記你，記得愛情》、《從結婚開始戀愛》等多部甜寵劇的33歲大陸男星金澤（本名張家瑋），6日驚傳離世。



由於他高大帥氣的「霸道總裁」形象深植人心，近年轉戰短劇市場更收穫大批粉絲，突如其來的噩耗迅速衝上網路熱搜，震驚網友。

33歲大陸男星金澤6日驚傳離世，曾出演多部甜寵劇收穫眾多粉絲。（微博＠金澤Garvey）

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起初，網路上流傳多種關於他死因的揣測，有劇組工作人員透露前幾天人才在橫店拍戲，懷疑是因短劇拍攝高強度、日夜顛倒而導致過勞猝死。

眼見輿論沸騰，金澤所屬的經紀公司「盛世光年文化」於稍早正式發布聲明打破沉默，悲痛證實金澤已於6月4日在杭州家中不幸去世。

經紀公司在聲明中表示，為了尊重逝者並體恤家屬的心情，懇請外界與媒體不要隨意杜撰或猜測離世原因，避免佔用公眾資源。公司也強調會全力配合家屬處理所有善後事宜。

金澤6天前才剛更新抖音影片，未料如今卻與粉絲天人永隔。許多合作過的導演與演員得知消息後都深感錯愕，粉絲也紛紛湧入留言區哀悼，痛心直呼：「太突然了！」

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