「果汁大叔」男星朴東彬驚傳驟逝　突陳屍自家餐廳　獨留3歲愛女

以經典「吐果汁」名場面爆紅，被封為「果汁大叔」的韓國資深演員朴東彬（박동빈），驚傳29日過世，享年56歲。



據了解，他被友人發現陳屍在自己的新餐廳內，震撼韓國演藝圈。

韓國資深演員朴東彬（MBC）

朴東彬演過《成均館緋聞》、《彷彿愛過你》等劇，以劇中「吐果汁」形象走紅：

忙籌備新店開幕 「果汁大叔」餐廳內過世

綜合韓媒報導，朴東彬生前忙於準備新餐廳的開幕，29日下午4時25分許，友人到餐廳找他，卻發現他已倒臥在地，已沒有生命跡象，嚇得趕緊報警求助。

警方初步調查，現場並未有任何外力介入的跡象，因此排除他殺嫌疑，現場也沒有發現有任何遺書，死因仍有待釐清。

朴東彬因在晨間劇《彷彿愛過你》，一幕將果汁吐回杯子的片段爆紅，之後更是變成梗圖在網路上流傳，他也因此獲得「果汁大叔」的稱號。

朴東彬和李相怡才在2023年迎來寶貝愛女。（李相怡IG）

56歲的朴東彬在2020年與小他12歲的老婆李相怡結婚，兩人才在2023年迎來寶貝愛女，沒想到如今一家人卻天人永隔，讓許多網友心碎。

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