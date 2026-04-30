「果汁大叔」男星朴東彬驚傳驟逝　突陳屍自家餐廳　獨留3歲愛女

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

以經典「吐果汁」名場面爆紅，被封為「果汁大叔」的韓國資深演員朴東彬（박동빈），驚傳29日過世，享年56歲。

據了解，他被友人發現陳屍在自己的新餐廳內，震撼韓國演藝圈。

韓國資深演員朴東彬（MBC）

朴東彬演過《成均館緋聞》、《彷彿愛過你》等劇，以劇中「吐果汁」形象走紅：

忙籌備新店開幕　「果汁大叔」餐廳內過世

綜合韓媒報導，朴東彬生前忙於準備新餐廳的開幕，29日下午4時25分許，友人到餐廳找他，卻發現他已倒臥在地，已沒有生命跡象，嚇得趕緊報警求助。

韓國演技派男星驚傳離世　終年40歲　生前最後貼文還在悼念張國榮韓神曲樂團成員驟逝　享年38歲　家屬證實死訊表示仍「難以置信」

警方初步調查，現場並未有任何外力介入的跡象，因此排除他殺嫌疑，現場也沒有發現有任何遺書，死因仍有待釐清。

朴東彬因在晨間劇《彷彿愛過你》，一幕將果汁吐回杯子的片段爆紅，之後更是變成梗圖在網路上流傳，他也因此獲得「果汁大叔」的稱號。

朴東彬和李相怡才在2023年迎來寶貝愛女。（李相怡IG）

56歲的朴東彬在2020年與小他12歲的老婆李相怡結婚，兩人才在2023年迎來寶貝愛女，沒想到如今一家人卻天人永隔，讓許多網友心碎。

延伸閱讀：名導金昌民死因逆轉「遭拖行拳擊打死」現場曝　加害人仍逍遙法外

+6
《無聲蛙鳴》李南熙不敵病魔離世　享年64歲　縱橫韓國戲劇界43年喬任梁離世10年父母首曝心碎內幕　生前連續失眠20天身體異常僵硬60萬粉絲網紅Zepa驚爆離世　終年26歲家屬瞞死因　生前遺言惹揣測

延伸閱讀：

快訊／林逸欣醫生爸爸罹攝護腺癌過世！抗癌5年保密內幕曝光

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

名人逝世
韓國藝人動向
韓國
TVBS新聞網