《壯志凌雲》James Handy前院遭斬殺　女友兒子自首：我是天之子

曾演出電影《壯志凌雲：獨行俠》的美國影星占士漢迪（James Handy），驚傳於洛杉磯自宅前院慘遭殺害，享壽81歲。更讓人震驚的是，涉嫌行兇的嫌犯竟是其女友的親生兒子。



根據洛杉磯警方透露，這起震驚地方的命案發生於當地時間6月4日上午。警方在接獲一通舉止瘋狂的報案電話後趕赴塔札納地區的民宅，報案男子在電話中不斷高喊著神祕的宗教狂言：

我是天之子，我剛剛殺了那個罪人（I am the son of man, I just killed the man of sin）。

占士漢迪James Handy（《賈神探》劇照）

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當警方第一時間抵達現場時，發現高齡81歲的占士漢迪正倒臥在自家的前院血泊中，當時他已失去意識，胸口更有多處嚴重的致命刀傷。雖經醫護人員緊急送往醫院搶救，無奈最終仍傷重宣告不治。

命案發生不久後，44歲的男子米高葛雷德希爾（Michael Gledhill）主動在附近街頭攔下巡邏警員自首。經警方深入調查，葛雷德希爾正是占士漢迪女友的親生兒子，平時與母親同住。

目前葛雷德希爾已被警方以謀殺罪名當場逮捕，法院裁定保釋金高達200萬美元（約1567萬港元）。至於究竟是何種家庭糾紛或嫌隙引發殺機，以及詳細的犯案動機與衝突始末，當地警方仍在進一步釐清中。

回顧占士漢迪超過50年的演藝生涯，他自1970年代踏入好萊塢，一生參與的影視作品將近150部，是美國影迷心中極具辨識度的「黃金綠葉」。他最近一次在主流大銀幕上與觀眾見面，就是在2022年風靡全球的續集神作《壯志凌雲：獨行俠》中，飾演經營戰機飛行員常聚會的酒吧老闆「Jimmy」，與「阿湯哥」湯告魯斯（Tom Cruise）同框飆戲。

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