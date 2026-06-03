88歲資深演員魏宗萬病逝　曾演活《三國演義》司馬懿等經典角色

中國大陸知名演員魏宗萬因出演94版《三國演義》的司馬懿、《水滸傳》高俅等角色爆紅，傳出1日在上海華東醫院病逝，享壽88歲。



如今他的二女兒也出面證實此噩耗，讓許多劇迷及曾與他合作過的演藝圈人士都相當不捨。

魏宗萬傳出1日在上海華東醫院病逝，享壽88歲。（微博圖片）

魏宗萬因出演94版《三國演義》司馬懿、《水滸傳》高俅等角色爆紅：

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94版《三國演義》「司馬懿」魏宗萬病逝 享壽88歲

綜合陸媒報導，魏宗萬1日在上海華東醫院因病搶救無效，享壽88歲，而他的二女兒也出面證實了此噩耗，並透露父親的告別式將於5日舉行，儀式將不對外公開。消息曝光後，多位演藝圈曾與他合作過的演員也紛紛發文悼念，許多劇迷也留言表達不捨。

94版《三國演義》的製片主任汪瑞也發文悼念，表示魏宗萬在鏡頭前是一位才華洋溢的藝術家，鏡頭外更是一位豪爽真摯的朋友，兩人曾經一起解決創作上的難題，藝術功力及敬業精神更是令人敬佩，希望他能夠從此安息，天堂無痛，其作品及風骨也都將留在所有人的記憶中。

魏宗萬曾演活司馬懿、高俅等角色

回顧魏宗萬的一生，他於1938年出生在上海，剛出道時主要以跑龍套為主，1994年出演了電視劇《三國演義》中司馬懿一角後，漸漸打開知名度，之後1998年又在《水滸傳》中飾演高俅，張力十足的演技也讓他在演藝圈中佔有一席之地，並獲得了「反派專業戶」的稱號。

他的離世也讓94版《三國演義》劇組，繼「小喬」何晴、「關羽」陸樹銘及「張飛」李靖飛等人後，再痛失一位重要成員。

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