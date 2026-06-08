張凌赫取消活動「全額補償交通住宿」粉絲即刻收退款　直呼真男人

因《逐玉》爆紅的28歲大陸頂流男星張凌赫，上月31日預計出席廣西知名百貨的眼鏡品牌活動，結果大批粉絲「喪屍」式衝進百貨公司，把1樓玻璃門擠破，整個活動當天才緊急喊卡。



張凌赫霸氣補償撲空的粉絲損失，包含飯店、機票、高鐵費用，已有粉絲曬出收到款項的轉帳紀錄，大讚張凌赫說到做到真男人。

張凌赫（微博@張凌赫z）

更多張凌赫活動事情經過：

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粉絲擠破玻璃門 張凌赫活動急取消

原定張凌赫要現身百貨公司跟粉絲面對面，但是張凌赫人氣實在太高，商場門口擠滿大量粉絲，當大門開啟，人潮開始往前瘋狂推擠，造成玻璃門被擠爆，玻璃碎片散落現場，還有粉絲摔倒在地，不小心受傷，但是後方的人潮絲毫沒有停下來，還有粉絲被夾在門口，面露驚恐表情，現場的人驚呼：「太可怕了。」

最終這場見面會取消，張凌赫透過工作室發表聲明，表示：「大家本是懷著愉快的心情乘興而來，最終卻失落難過、敗興而歸，我們與大家的心情一樣，同樣對此感到受傷和抱歉。」他也承諾粉絲因這次活動產生的機票、高鐵、酒店、車費等交通住宿費損失，均由藝人全額補償，申請單填到3日截止，預計15日前完成全部賠償。

有粉絲表示已收到張凌赫的補償轉賬。（微博圖片）

4日就有粉絲收到退款，網友在社群網站上透露支付寶突然跳出：「1230給你轉了一筆錢！」而1230正是張凌赫的生日12月30日，轉帳說明中也提到「531南寧萬象城活動交通住宿補償」，該名網友收到1484元人民幣轉帳。粉絲興奮直呼：

「你真是說到做到」

「有擔當的男人最帥」

「張凌赫你是真男人啊」



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