張凌赫錄節目突遭遇斷電　劇中演渣爹戲外極暖　本能肉身護童獲讚

男星張凌赫在實境節目《開始推理吧》第二季中，憑藉飾演「赫家歡」一角再度引爆話題。他在劇中一句超魔性的中央空調式台詞——「我365天要關心365個人」，讓該角色直接獲封「渣爹」稱號，迅速在網絡上瘋傳。



然而，隨著節目幕後花絮曝光，觀眾驚喜地發現，戲裡荒唐不羈的「赫家歡」，戲外竟然是個心思細膩、安全感爆棚的暖心大哥哥！

張凌赫私下暖心一面曝光。（微博@張凌赫z）

張凌赫暖心私下面曝光

張凌赫近日在微博分享《開始推理吧》節目花絮。影片中，一名男童仰頭看著他，眼神滿是崇拜地驚呼：「哥哥你好帥，以後我也要這麼帥！」面對孩子純真的讚美，張凌赫溫柔地摸著孩子的下巴並認真回應：「你會的，你比我帥。」展現了他骨子裡的親和力。

斷電瞬間本能反應！黑暗中化身「守護神」超圈粉

隨後，在節目正式錄製的推理環節中，更發生了令人瘋狂心動的一幕。當劇情需要、現場突然全場熄燈，陷入伸手不見五指的黑暗時，現場一度陷入混亂，不少嘉賓被嚇得尖叫、甚至跳到旁人身上。

然而，在混亂之中，張凌赫的第一反應卻是迅速蹲下，本能地將身邊的小朋友緊緊摟進懷裡。他細心地用雙手捂住孩子的眼睛，防止他們被突如其來的黑暗或恐怖劇情嚇到，並在孩子耳邊輕聲安撫：「哥哥在這，是停電了，等一下電就來囉。」他特意選擇「停電」這個日常且中性的說法，成功安撫了孩子緊繃的情緒。這一幕「黑暗守護」被鏡頭捕捉後，立刻在社交平台上瘋傳，被網友譽為「刻在骨子裡的溫柔」。

而張凌赫也在發文中開心寫下：「看到小時候的赫家歡了」更感性透露「擁抱小時候的自己」。

張凌赫也在發文中開心寫下：「看到小時候的赫家歡了」更感性透露「擁抱小時候的自己」。（微博@張凌赫z）

戲裡戲外極致拉扯！超反差魅力征服全網

張凌赫這種「戲裡渣爹、戲外暖男」的極致對比，成為了《開始推理吧2》的最大看點之一。網友紛紛留言讚嘆：

「哥哥，好溫柔啊」

「我能躲在哥哥的懷裡嗎？我也有點害怕」

「哥哥你好帥也好溫柔，等我小了也想被你摀眼睛」

「這反差萌太強了，簡直是安全感天花板！」



延伸閱讀：張凌赫活動引狂迷擠爆玻璃門被迫取消 發文致歉機票住宿損失全包

+ 5

延伸閱讀：

金世義遭羈押移送 金秀賢經紀公司再發聲感謝司法

莎朗史東因腫瘤「切雙乳續命」 無情前夫怒喊：荒謬！離婚收場

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】