金鷹獎丨張凌赫憑《逐玉》入圍成男星之冠　楊紫將迎戰視后鐵三角

電視金鷹獎首輪投票揭曉，新生代頂流張凌赫與楊紫分別憑藉三部佳作冠絕男女演員名單。然而，他們的衝獎之路卻遭遇了殿堂級前輩的強硬狙擊。視帝領域更是于和偉、胡歌、張若昀等老戲骨，與同年度雙料影視帝王肖戰之間的世紀大混戰。

張凌赫憑藉《逐玉》、《度華年》及《櫻桃琥珀》三部作品出戰金鷹獎。（網劇《逐玉》官微）

張凌赫三劇出戰成男演員入圍之冠

本屆電視金鷹獎日前正式啟動首輪投票，首波將選出約54部佳作，競爭可謂過五關斬六將。在首輪公布的男演員名單中，「95後」人氣小生張凌赫表現最為亮眼，一口氣憑藉《逐玉》、《度華年》及《櫻桃琥珀》三部作品出戰。他以極高姿態力壓各持兩劇入圍的頂流小生劉宇寧、任嘉倫及檀健次，成為本屆擁有最多作品入圍的男演員。這三部作品分別橫跨了古裝、權謀以及青春題材，張凌赫也因此被外界視為戲路寬廣、兼具演技與扛劇能力的實力派骨幹。

其實張凌赫當初是以「冷手執個熱煎堆」的姿態，取代王星越主演《逐玉》，沒想到意外躋身頂流之列，該劇更創下雙影視平台首部熱度破萬的驚人紀錄。儘管在拍攝期間曾被網民稱為「粉底液將軍」，但張凌赫私底下付出極大誠意。他不僅在拍攝時身披50多磅的真鐵甲冑完成高難度打戲，更主動減重20磅以配合角色造型，滿滿的誠意獲得業內高度認可。

張凌赫因打斗戲妝容太精緻被網民戲稱為「粉底液將軍」。（網劇《逐玉》官網）

視帝戰況陷入神仙打架

視帝的競爭激烈程度更上一層樓。主演《沉默的榮耀》及《我是刑警》的于和偉被公認為「演技教科書」，早前他已憑《沉》劇奪得「中國電視劇年度盛典」的「年度男演員」殊榮，這次自然被外界睇高一線。與此同時，同為公認好戲的《生命樹》胡歌以及《慶餘年2》的張若昀，亦憑藉斷層領先的國民度緊隨其後。

于和偉近日又奪得北京國際電影節最佳男主角。（微博@于和偉）

最不容忽視的，當屬憑藉《藏海傳》入圍的頂流肖戰。肖戰此前已在《SMG電視劇品質盛典》中斬獲等同於視帝的「年度卓越品質之星」，隨後又憑藉電影《得閒謹制》於《北京大學生電影節》當選影帝，一舉成為「90後」首位在同年內包攬影視雙料帝王的男演員。這股來勢洶洶的「獎項新勢力」全面崛起，讓這場視帝之爭演變成一場新舊實力派的世紀大混戰。

肖戰憑藉《藏海傳》奪得年度卓越品質之星。（微博@肖戰）

楊紫素顏挑戰五千米高山

女主角方面的競爭同樣進入白熱化階段，楊紫、趙麗穎與劉亦菲均被視為得獎大熱。其中「90後」當家花旦楊紫近年銳意轉型，這次憑藉《國色芳華》、《錦繡芳華》及《生命樹》三部重頭劇，成為女星中的入圍大贏家。

從古裝傳奇一路演到現代正劇，楊紫的演技突破有目共睹。尤其在《生命樹》中，她破格以全素顏上陣，更隨劇組深入海拔5,000米的嚴峻高山環境下取景拍攝。網民紛紛大讚她這次憑三劇出戰，是對其扎實演技與敬業專業態度的最高肯定。

楊紫在《生命樹》中，全素顏上陣。（《生命樹》官微）

楊紫難敵「視后鐵三角」

楊紫這次將迎戰主演《山花爛漫時》的超級大熱宋佳。宋佳在劇中高度還原真人真事校長角色，被盛讚「毫無表演痕跡」。宋佳將與《小巷人家》的閆妮及《蠻好的人生》的孫儷組成堅不可摧的「視后鐵三角」，在「論資排輩」的傳統權威下，楊紫想要突圍封后絕非易事。