69歲名媛謝玲玲化身追星少女　成功集郵男神張凌赫：快樂從未改變

撰文：河伯
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現年69歲的名媛謝玲玲與人稱「岳少」的林建岳育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但她多年來與前夫家保持密切關係，她與林老太余寶珠更以「永遠的奶奶」同「永遠的新抱」相稱，相處融洽。近年謝玲玲活躍於社交平台，生活多姿多彩，更不時分享追星樂趣，近日她的一趟長沙之旅，便將這份年近七十仍保持的少女心境展露無遺。

謝玲玲。（IG@hlingling）

追星心境依然少女

近年謝玲玲熱衷經營社交平台，經常與好友周遊列國，更不時分享與演藝圈紅星的合照，追星足跡遍布各地。早前她已先後「捕獲」內地頂流男神王一博及人氣女星趙露思，追星戰績相當亮眼。近日她再度更新「集郵簿」，在社交平台曬出多張與新晉男神張凌赫的合照，並感性寫道：「轉眼就要七十，不曾想還能擁有這般雀躍心情。昔日被人追捧，如今化身追星少女，快樂從未改變。角色轉換，初心依舊，享受這份追星的小美好。」字裏行間流露對生活的熱愛，那份發自內心的喜悅，絲毫不輸年輕粉絲。

謝玲玲與趙露思合照。（IG@hlingling）

成功集郵新晉男神張凌赫

謝玲玲此行前往長沙，收穫極為豐富。她先後與兩位內地新生代男神合照，分別是28歲的張凌赫及24歲的周柯宇。張凌赫身高190厘米，入行前就讀南京師範大學電氣與自動化工程學院，因物理成績優異被稱為「理工學霸」，2020年出道後憑《蒼蘭訣》、《寧安如夢》等劇累積大量人氣，近期更因主演古裝劇《逐玉》事業再創高峰，成為炙手可熱的新一代古裝男神。合照中張凌赫身穿拼色牛仔外套，對着鏡頭比讚，謝玲玲則親密挽着他的手臂，一身大地色襯衫配白上衣，盡顯貴氣。

謝玲玲與張凌赫合照。（IG@hlingling）

長沙之旅快乐探班

另一位男主角周柯宇在美國出生，2019年參演網絡劇嶄露頭角，2021年透過選秀節目《創造營2021》以男團INTO1成員身份出道，近年轉戰戲劇領域，在《以愛為營》、《狙擊蝴蝶》等作品中表現備受注目。謝玲玲分享與、Jessie J周柯宇的合照時寫道：「长沙酒店偶遇惊喜Jessie J《歌手2026》。快乐探班」，興奮之情溢於言表。此外她更巧遇國際級歌手Jessie J，同樣把握機會合照留念，足見其強大人脈與追星熱情。

謝玲玲與周柯宇、Jessie J合照拼圖。（IG@hlingling）
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