51歲謝金燕連續兩個月狂食火鍋體重竟不升反跌　瘦身終極秘笈公開

現年51歲的台灣「電音女神」謝金燕，以《練舞功》、《姐姐》等經典電音歌曲稱霸跨年舞台，出道36年至今依然是活動熱門邀約對象。身高170厘米的她，近日在社交媒體公開最新體重，僅得45.85公斤（約101磅），數字之低連她本人也大感驚訝，即掀起網民熱議，紛紛跪求她的瘦身秘訣。



謝金燕勁歌熱舞。（IG@jeanniehsieh___bbb）

進食次序有講究

謝金燕近日親自在社交媒體拍片，大方分享飲食管理心得，更自爆最新體重僅得45.85公斤（約101磅）。她透露，自己曾連續兩個月天天吃火鍋，體重卻不增反減，關鍵在於嚴格控制進食順序與分量。她習慣先吃蔬菜，再吃菇類，接着是肉類及雞蛋，最後才攝取澱粉類，每餐維持八分飽，澱粉以一拳頭為上限。她強調吃米飯絕無問題：「優質澱粉我們身體是需要的。」此外，她進食時會刻意放慢速度，每一口至少咀嚼20下，讓大腦有充足時間接收飽足訊號，自然減少食量。

謝金燕吃飯教學。（影片截圖）

飲食鐵律與私房特調

飲食選擇方面，謝金燕長年遠離油炸食品、含糖食物、加工食品及精緻澱粉四大類，認為這些食物會加速身體老化。除了正餐嚴格管控，她對下午茶亦毫不馬虎，習慣以無糖豆漿、溫泉蛋、堅果及水果作為配搭，並特別推薦運動後30分鐘至1小時內飲用無糖豆漿，有助減脂、降低膽固醇及穩定血糖。水果方面則偏愛奇異果及櫻桃，前者促進膠原蛋白生成，後者具抗氧化及助眠功效。此外，謝金燕還分享了一個由30歲堅持至今的習慣——每天起床後的第一杯咖啡，必定加入膠原蛋白粉及黑芝麻粉，這個小習慣不僅有助維持皮膚狀態，更能減少白髮出現，是她保持凍齡的私房秘方之一。

謝金燕的下午茶搭配。（影片截圖）

下午茶搭配真的好健康啊。（影片截圖）

維持體態五大法則公開

綜合謝金燕多年來的瘦身心得，可歸納為五大法則：每天午夜12點前睡覺、戒絕油炸及高糖食物、維持八分飽、24小時收緊核心肌群，以及將運動融入日常生活。

謝金燕狀態真的不像51歲的。（IG@jeanniehsieh___bbb）