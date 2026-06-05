「宇宙啦啦隊」成團僅6日　成員妃妃爆捲不倫師生戀　宣布暫退團

由選秀節目「宇宙啦啦隊」出道的女團「W!nky」成員妃妃遭爆料疑似介入他人婚姻，妃妃對此發出聲明，表示網絡上關於她的討論部分與事實不符，已交由律師處理，請外界不要過度揣測或解讀，為避免影響其他成員，她也決定暫時退出團體活動。



「W!nky」成團不過短短6天，就有成員被爆捲入感情風波。

「宇宙啦啦隊」出道女團「W!nky」成員妃妃（Instagram@qian_yuii）

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有網友在社交平台發文，指女團成員中有人在大學時期和老師發展出師生戀，甚至還疑似介入他人婚姻，因為貼文同時附上多張過往合照，網絡討論持續發酵，還有網友挖出男方社群的發文，男方在文中坦承外遇並且已經離婚，對此他深感抱歉和遺憾，不過目前文章已全數刪除。

妃妃發出聲明表示：

近日網絡上再次出現許多與我相關的討論，其中部分內容與事實不符。關於過往的種種紛擾，目前均已交由法律途徑及相關程序進行處理。我明白大眾對此事件的關心，也懇請外界切勿流於片面的揣測或過度解讀。

她也決定暫時退出團體活動。而稍晚「宇宙啦啦隊」製作單位也表示：「我們尊重妃妃的決定，並由衷感謝她一路以來的努力與付出。妃妃自即日起將暫停團體活動，W!nky後續的相關活動則將依原定規劃持續進行。再次感謝所有粉絲朋友一直以來的支持、理解與關心」。

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