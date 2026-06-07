大S生前日本行照片曝光　小S憶同遊往事隔空喊話：好多事只有妳懂

女星小S（徐熙娣）6日在社群平台發布了一篇長文，分享一段與已故姊姊大S（徐熙媛）以及阿嬤的珍貴回憶，字裡行間流露出對姊姊深深的思念與不捨。



這段關於青春時期瘋狂追星、卻意外成就與阿嬤唯一一次出國旅行的往事，不僅讓粉絲看見姊妹倆年少時的叛逆與可愛。思念姊姊的小S更對大S的深情喊話，惹無數網友鼻酸。

小S曬出和大S去日本遊的照片。（IG@elephantdee）

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為見偶像偷報旅行團 徐媽震怒祭出「殺手鐧」

小S在文中回憶，國中時期的她與大S，極度迷戀日本偶像男團「SMAP」與「光源氏」。為了能親眼見到心目中的偶像，姊妹倆竟膽大包天地「偷偷報名日本旅行團」，自以為神不知鬼不覺。然而，由於兩人當時未滿18歲，旅行社依規定必須取得家長同意書，一通確認電話直接打到家中，讓徐媽媽當場抓狂飆罵。

不過，深諳姊妹倆個性的徐媽隨即心生一計，她向兩人表示未成年想單獨去日本是不可能的，但提出了一個折衷方案：「妳們帶阿嬤一起去。」為了順利飛往日本見偶像，大小S毫不猶豫地答應了這個條件，也促成了這趟難忘的祖孫之旅。

脱團追星撲空 雪地慘摔成最深刻回憶

滿懷期待抵達日本後，姊妹倆立刻上演「脱團」戲碼，直奔日本電視台尋找偶像的身影。遺憾的是，最終誰也沒見到，兩人只好乖乖認命，陪著阿嬤走完旅行團的既定行程。

小S更還原了一張充滿故事的雪地舊照，揭露了照片背後的爆笑插曲。當時大S在雪地裡不慎滑倒，摔了個「狗吃屎」，痛到倒在地上動彈不得、眼淚狂飆。沒想到阿嬤見狀，二話不說上前將大S拉起，並用力拍了3下她的屁股，霸氣地安慰：「沒事啦，拍一拍就好！」大S含著淚看向妹妹，無奈直呼「老人真的力大無窮，我真的快痛死了」，而小S則在一旁憋笑。

深情喊話惹淚崩：好多事只有妳懂

如今再回首這段荒唐卻又溫馨的旅程，小S感性地表示，現在看著照片，覺得非常慶幸當年有阿嬤的同行，因為這似乎是她們唯一一次和阿嬤一起旅行。大S痛到飆淚的畫面，至今仍清晰地烙印在她的腦海中。

在文章的最後，小S難掩悲傷，向已故的大S（暱稱：珊）隔空喊話：「妳現在可以跟阿嬤說：真的很痛啦！」她透露，最近還是會一直留言給姊姊，

因為好多事，只有妳懂，可惜我聽不到妳的答案。

儘管明白已無法得到回應，但小S表示，只要能將心事向姊姊傾訴，她就覺得很滿足了，最後更以「愛妳 forever」作結，展現姊妹倆無可取代的深厚羈絆。

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