尚氣劉思慕拍古裝全家福 化身將軍撞樣張凌赫 網民兩派激辯美醜
撰文：聯合早報
出版：更新：
曾主演漫威電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的加拿大華裔男星劉思慕，近日與父母到訪成都，並一起拍攝一組古裝全家福，意外掀起熱議。他身穿鎧甲，束起長髮的造型，讓不少網民聯想到張凌赫在古裝劇《逐玉》中飾演的武安侯。
劉思慕在IG發文說：
我告訴我的雙親，我們會在中國拍攝一些全家福，但沒有具體透露時代。
結果一家三口全換上古裝亮相。
劉思慕與父母到訪成都，拍攝一組古裝全家福，意外掀起熱議：
+21
爸爸是書生的造型，媽媽則穿上妃子的服飾，而他本人頂着黑色假髮，穿上鎧甲，以將軍形象登場。
不少網民稱劉思慕的扮相很像張凌赫，笑說：
「張凌赫借過，思慕是我們的武安侯」
「接下來要演古裝劇了嗎？」
「是時候拍部武俠電影了」
「劉安侯吧」
「漫威版本的武安侯」
由於張凌赫的武安侯扮相曾被內地官媒指過於精緻，是「粉底液將軍」，有網民稱劉思慕的扮相：
照片秒殺粉底液。
不過也有人吐槽他的古裝扮相：
太醜了吧，哥還是搞好萊塢裝造吧。
太醜了我的天！慶幸張凌赫是中國的。
延伸閲讀：金鷹獎｜張凌赫3劇同時入圍 成95後男星第1人 熱度與口碑雙豐收
+14
張凌赫緋聞女友白鹿遭爆秘戀小鮮肉周翊然？二人被拍出入同個小區張凌赫遭美國富婆狂追極誇張 苦苦等待3天只見30秒：他身上好香Taylor Swift婚禮爆爭議 單身賓客揭「出席規則」待遇差別不舒服湯告魯斯驚爆新戀情 迷戀1代艷星彭美拉 傳2人有共鳴暢談無間斷
【本文獲《聯合早報》授權轉載。】