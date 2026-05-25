尚氣劉思慕拍古裝全家福　化身將軍撞樣張凌赫　網民兩派激辯美醜

曾主演漫威電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的加拿大華裔男星劉思慕，近日與父母到訪成都，並一起拍攝一組古裝全家福，意外掀起熱議。他身穿鎧甲，束起長髮的造型，讓不少網民聯想到張凌赫在古裝劇《逐玉》中飾演的武安侯。



劉思慕在IG發文說：

我告訴我的雙親，我們會在中國拍攝一些全家福，但沒有具體透露時代。

結果一家三口全換上古裝亮相。

加拿大華裔男星劉思慕，近日與父母到訪成都，並一起拍攝一組古裝全家福，意外掀起熱議。（Instagram@simuliu）

劉思慕與父母到訪成都，拍攝一組古裝全家福，意外掀起熱議：

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爸爸是書生的造型，媽媽則穿上妃子的服飾，而他本人頂着黑色假髮，穿上鎧甲，以將軍形象登場。

不少網民稱劉思慕的扮相很像張凌赫，笑說：

「張凌赫借過，思慕是我們的武安侯」

「接下來要演古裝劇了嗎？」

「是時候拍部武俠電影了」

「劉安侯吧」

「漫威版本的武安侯」



由於張凌赫的武安侯扮相曾被內地官媒指過於精緻，是「粉底液將軍」，有網民稱劉思慕的扮相：

照片秒殺粉底液。

不過也有人吐槽他的古裝扮相：

太醜了吧，哥還是搞好萊塢裝造吧。

太醜了我的天！慶幸張凌赫是中國的。



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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】