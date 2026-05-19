湯告魯斯驚爆新戀情　迷戀1代艷星彭美拉　傳2人有共鳴暢談無間斷

「阿湯哥」湯告魯斯（Tom Cruise）與安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）在去年底傳出戀情告吹後，曾經歷過一段情緒低潮。不過近期傳出他將目標轉向加拿大性感女星彭美拉安德遜（Pamela Anderson）。



據「RadarOnline」報導指出，有知情人士透露，湯告魯斯對於彭美拉安德遜在2024主演的電影「The Last Showgirl」中的表現驚為天人，甚至主動聯絡對方，之後兩人就一直保持聯絡，而該片也讓潘蜜拉安德森入圍金球獎影后。

彭美拉安德遜Pamela Anderson（Instagram@pamelaanderson）

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而湯告魯斯與彭美拉安德遜不僅是單純的聯絡，據傳兩人有不少火花出現，就連身邊的人都注意到，甚至經常拿該事調侃湯告魯斯。另外，彭美拉本身就是「電影痴」，這也是兩人很有共鳴的一點，他們可以花好幾個小時聊電影，以及整個影視產業。

湯告魯斯Tom Cruise（Getty）

不過，一直以來湯告魯斯都是非常低調的人，因此在兩人還沒準備正式公開之前，他不會輕易表態。但不過當別人提到是否和彭美拉交往時，湯告魯斯也沒有否認這段關係的可能性。

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