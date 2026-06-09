李若彤轉戰短劇被質疑「演藝層級下沉」霸氣反擊：是演員不是神仙

有「最美小龍女」之稱的李若彤，近年演藝重心逐步延伸至短劇市場，從經典長劇轉向多元戲劇型態，持續挑戰不同角色。



近日她在短劇《夫人她專治不服4》中飾演男主角外婆「薛香蘭」，從過去經典的「小龍女」形象轉變為性格鮮明、護短又強勢的長輩角色，協助孫媳婦管教紈絝孫子，反差演出獲得觀眾好評，其凍齡狀態也引發熱議。

李若彤在微短劇中飾演外婆。（微博圖片）

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不過，也有不少網民對於她轉戰短劇有異議，甚至批評說：

連「姑姑」都「下沉」演短劇了！

因出演1995年版《神鵰俠侶》中的「小龍女」而走紅的李若彤，多年來一直以優雅清冷形象深植人心。

面對外界質疑轉拍短劇是否代表「演藝層級下沉」，李若彤在接受《荔枝新聞》專訪時直接回應，認為這類說法只是部分人刻意放大，李若彤強調演員本質就是角色詮釋者，不應被形式綁住。

李若彤直言：

我是個演員，又不是神仙！

並表示不認同將短劇或長劇做階級劃分的觀點，認為創作形式只是不同載體，並不影響專業價值。

談及接戲標準，她表示最重視角色是否吸引自己，只要角色有趣、適合發揮、演得過癮且能帶來快樂，她都願意嘗試。此次新作播出後，她憑藉突破形象的表現再次成為話題人物，也展現出持續挑戰自我、拓展戲路的可能性。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】