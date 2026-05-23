59歲李若彤再談不婚不育　曾歷父女戀陷抑鬱症：越來越懂得愛自己

昔日以「小龍女」一角紅遍大江南北的凍齡女神李若彤，近日在社群平台上發布了一段引發網民熱議的短片。影片中她自信展現出宛如雕刻般、毫無贅肉的健美線條，並大方詢問支持者：「自己這副踏入花甲之年的體魄，算不算得上健康？」她自豪透露，這身肌肉背後是長達近三十載的汗水累積。然而，這份充滿力量的健康美，並非天生麗質，而是她從生活的廢墟中一拳一腳拼搏出來的。



李若彤當年在《神鵰俠侶》中飾演小龍女，成為網民的集體回憶。（影片截圖）

在1996年版《天龍八部》中，李若彤一人分飾王語嫣、王夫人、「神仙姐姐」三角。（影片截圖）

黃金十年的深情錯付

回溯1998年，正值事業巔峰的李若彤與大她20歲的富商郭應泉墜入愛河。男方隨後因亞洲金融風暴深陷債務泥潭，痴情的李若彤選擇甘苦與共，不僅瘋狂接戲貼補對方，甚至將名下房產抵押變現，毫无保留地奉獻了整整十年的青春。

1998年李若彤與年長20歲的商人郭應泉相戀，但男方卻以「性格不合」為由提出分手。（微博@李若彤）

怎料到了2008年，正當李若彤正面臨老父病危的家庭重擔時，男方卻拋下一句「性格不合」決絕離去，轉頭便迎娶他人。禍不單行，隔年其父又因突發中風撒手人寰。戀情背叛與至親離世的雙重重擊，讓李若彤在2009年正式被診斷出罹患重度抑鬱症，這場心理惡戰，一打就是漫長的7年。

李若彤在2009年被診斷出重度抑鬱症。（微博@李若彤）

用運動重拾生命掌控權

在情緒最崩潰的日子裡，健身房成了她唯一的避難所。李若彤每天強迫自己在各種冰冷的器械前瘋狂鍛鍊五小時，返家後還要再扎進泳池裡游上一小時。在與冰冷器械對抗的過程中，她重新找回了對身體與人生的掌控感。時至今日，她已堅持健身近三十年，運動不僅雕刻了她的肉體，更拯救了她的靈魂。

李若彤堅持健身了近30年。（李若彤微博圖片）

李若彤大曬身材。（李若彤微博圖片）

李若彤拒絕再當「戀愛腦」

走過半生風雨，如今年近60歲的李若彤活得比任何人都通透。其實在更早的2025年8月，她就曾公開表態自己目前享受單身，且絕不考慮戀愛結婚。她甚至幽默地調侃自己年輕時也曾嘗試過姐弟戀，坦言「已經領教過了」，如今的她絕不可能再為愛犯傻。

李若彤表示自己不會考慮結婚了。（李若彤微博圖片）

雖然終身未婚無子，但她將外甥女筠筠撫養長大，兩人感情深厚。李若彤感性地表示，這個孩子「比女兒更像女兒」，是她人生的重要情感寄托。面對網絡上對她「人生不圓滿」的質疑，李若彤在微博上留下了這段字字珠璣的溫柔回應：

李若彤在微博回應未婚無子人生不完整的話題。（李若彤微博截圖）

「媽媽以前也會擔心我『一個人』會不會孤單，但當她親眼感受到我現在真實的快樂，也不再糾結了。人生的完整，從來都不是由某一種身份決定的。我希望現在的自己，能成為外甥女筠筠的一種參考。不是要她走跟我一樣的路，而是希望她在人生任何階段，都不要只是一味付出，別忘了照顧自己、平衡自己。才60歲的我，想對大家說：不要太在意別人眼裡的『完整』和『圓滿』。你真實的快樂，就是人生最好的答案。」