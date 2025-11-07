「最美小龍女」曾被富商男友拒婚患抑鬱暴食　近日拍片談傷痛爆喊

有「最美小龍女」美譽的李若彤早前剛過59歲生日，樣貌身材依然頂級，近年專注發展內地社交網，累積不少忠實擁躉。李若彤曾受情傷，2008年與拍拖10年的富商男友郭應泉分手，2009年李若彤抑鬱症病發。她坦言最差日子活像行屍走肉，待在家裡不刷牙、不洗澡、不梳頭髮，也出現暴食症狀，幸而靠運動走出低谷。李若彤日前拍片以自身經驗與網民分享對抗抑鬱症的方法，提到爸爸離世感內疚時，更一度落淚。

李若彤有「最美小龍女」之稱。（微博圖片）

李若彤指，收到不少網民留言指有情緒問題，希望分享個人經驗鼓勵其他人。有人指沒朋友傾訴問題，李若彤坦言自己朋友也很少，但認為「朋友不需要多」，如對方沒有耐性傾聽煩惱，下次便不要找對方，如有極端念頭，應打緊急求助電話。李若彤分享，情緒非常低落時只會想起媽媽，「當我非常非常低落，要給我暗示，馬上想到我媽媽。萬一我做甚麼錯的事，我的媽媽，我最愛的人，她應該是承受不了的。我會提醒自己，趕緊從那個洞洞、深淵跳出來。」

被譽為「最美小龍女」李若彤保養得宜，無論是身材抑或是膚質更猶勝少女。(李若彤@微博)

網民曬出李若彤的照片惹熱議。(小紅書)

說到睇醫生，李若彤透露試了幾種藥，聽醫生指示，再靠運動、嘆美食和煮食，情況有所好轉。李若彤憶述爸爸生病激發了她的情緒病，一年後爸爸離世，令李若彤情緒惡化，當時醫生提醒李若彤，如情況超過兩個月，便要非常小心。李若彤又提到：「當年我爸爸走的時候，有一段時間我也很內疚，把責任推給我自己。結果是，我想不是我爸爸想看到的。」說到此時，李若彤忍不住哽咽落淚。李若彤指自己也是一步一步走來，鼓勵大家不要放棄。

李若彤肌肉線條優美。（微博@李若彤）

李若彤身材好好。（李若彤微博圖片）

李若彤曾在1998年與富商男友郭應泉交往，由於郭應泉不希望她繼續演戲，於是她為愛退出演藝圈。兩人交往期間，郭應泉一度陷入財務危機，李若彤不離不棄，拼命接戲賺錢，替他還債務。怎料之後因郭應泉不願結婚，兩人在2008年分手，結束長達10年感情，這段戀情讓李若彤深受打擊。而李若彤於2009年抑鬱症病發，她曾在公開場合分享個人經歷，「一個禮拜不出門是常有的事，待在家裡不刷牙、不洗澡、連頭髮也不梳，甚至不會覺得這樣的自己很邋遢。」她又指曾暴食最愛的瑞士卷：「試過一口氣吞下兩整條瑞士卷，超過900克的份量。不是我覺得很美味，只是沒有意識的一口接一口塞進嘴裡，直到我的胃提出反抗，我又沒意識地全嘔吐出來，然後坐在馬桶前面大哭。」她指當時除了基本維生的吃、喝和睡，呼吸也只不過是「被迫」的求存。

李若彤說：「吃下來的感受是，根本不需要『管住嘴』！不僅能吃飽、還能吃好！有減脂效果之外，還能抗炎、提升免疫力！」

李若彤又稱，經常從家裡27樓的陽台往下看；切水果的時候會看著水果刀自言自語；半夜一個人開車去墳場，獨自流連發呆，過著「非人」生活。這些抑鬱行為，連她的家人都不知道。李若彤形容抑鬱像恐怖情人一樣：「我們糾纏，像一對情侶，經歷過爭吵、冷戰到磨合、共處」。當時患了抑鬱症的李若彤，有次搭飛機巧遇周潤發（發哥）：「佢問我仲有冇諗拍戲？我話冇，佢話人點可以唔做嘢㗎，佢講完我突然醒一醒。佢仲問我有乜興趣？我話鍾意運動煮嘢食，佢就話去考個健身牌，或好似謝寧咁，將興趣發展成事業。」這次對話激勵了李若彤。李若彤不再封閉自己，回去後試着去社交，與家人一起爬山、飲茶，還去健身，令她走出情緒低谷。

李若彤談到爸爸離世忍不住落淚。（小紅書）

感觸。（小紅書）

李若彤以自身經歷鼓勵網民。（小紅書）