李若彤零修圖側拍曝光　59歲狀態震驚全網：過兒老了她還這麼年輕

現年59歲、有「最美小龍女」美譽的李若彤，近年專注在內地發展，不時現身公開活動和內地綜藝，而且更活躍社交平台，深受網民喜愛。最令人震驚的是，多年來李若彤不論是膚質還是身形，都一直維持在極佳的「逆齡」狀態，充滿少女感。日前，有網民在社交平台上分享了一段李若彤出席公開活動的零修圖側拍影片，無濾鏡下的真實狀態隨即曝光，再度震驚大批網民。

李若彤可以說是靚足一輩子。(微博@李若彤)

李若彤與古天樂版的《神雕俠侶》是不少人心目中的經典。《神鵰俠侶》劇照

李若彤keep得勁好，一點都不像快60歲。(微博@李若彤)

零修圖側拍曝光 59歲真實狀態震驚全網

近日，有網民在社交平台分享影片，以「在南京偶遇姑姑，60歲狀態太能打了...」為題，驚嘆寫道：「美哭了！！！第一次線下見到女明星！！！這身材這精神絕了！！希望自己60歲也能有這狀態」。從影片中可見，李若彤當日現身一家健身店的開業活動。她身穿一套剪裁極修身的白色短裙，腳踏白色長靴，騷出一雙白皙纖細的美腿。李若彤更將長髮高高紮成馬尾，顯得十分乾練利落，同時完美凸顯出其深邃的五官。在零修圖及沒有任何美顏濾鏡的鏡頭下，李若彤的皮膚依舊緊緻有光澤，下巴線條明顯，身形更是窈窕健美，完全看不出已經年近花甲，少女感十足。

李若彤當日以舞獅方式出場。（小紅書截圖）

李若彤日前出席一個健身店活動，一身打扮盡顯纖瘦身材。（小紅書截圖）

狀態完全不似即將60歲。（小紅書截圖）

網民大讚60歲狀態太能打了。（小紅書截圖）

網民熱議逆齡秘訣

影片曝光後，隨即引來大批網民留言激讚。不少人對李若彤59歲的狀態感到不可思議，紛紛驚嘆：「媽耶，30歲的狀態！」、「60歲保養像30歲。很年輕漂亮的小龍女」、「頂美呀，普通人別比」、「姑姑真神顏」、「完美骨相」、「太牛了」。更有網民聯想到當年在《神鵰俠侶》中與她合作的古天樂，惹笑調侃道：「過兒都老了，她還這麼年輕！」

無論外貌、外型都keep得非常好。（小紅書截圖）

網民激讚李若彤保養得宜。（小紅書截圖）

大讚李若彤逆天神顏。（小紅書截圖）

有網民留言，認為李若彤之所以能維持如此完美的少女狀態，其中一個很大因素是「沒有生育」（小紅書截圖）

另外，李若彤的凍齡外表也引發了網民對其「保鮮秘訣」的討論。有網民留言認為，其中一個很大因素是「沒有生育」。對此，有網民則表示：「可能是的，生不生都是她的自由啦，我相信她生了也就把自己管理的很好的～就是很有想法的人。」網民普遍認為，李若彤之所以能維持如此完美的少女狀態，更多的是與她熱愛運動、生活自律有關。

1998年李若彤與年長20歲的商人郭應泉相戀，但男方卻以「性格不合」為由提出分手。（微博@李若彤）

李若彤在2009年被診斷出重度抑鬱症。（微博@李若彤）

活得通透享受單身 視外甥女如己出

其實如今年近60歲的李若彤，活得比任何人都通透。她之前就曾公開表態自己目前享受單身，且絕不考慮戀愛結婚。她甚至幽默地調侃自己年輕時也曾嘗試過姐弟戀，坦言「已經領教過了」，如今的她絕不可能再為愛犯傻。雖然未婚無子，但李若彤將外甥女筠筠撫養長大，兩人感情深厚。李若彤感性地表示，這個孩子「比女兒更像女兒」，是她人生的重要情感寄托。

李若彤堅持健身了近30年。（李若彤微博圖片）

李若彤多年來堅持運動。（小紅書截圖）

曾歷十年情傷兼逢父喪 患重度抑鬱惡戰7年

李若彤的情路崎嶇。1998年，正值事業巔峰的李若彤與大她20歲的富商郭應泉墜入愛河。男方隨後因亞洲金融風暴深陷債務泥潭，痴情的李若彤選擇甘苦與共，不僅瘋狂接戲貼補對方，甚至將名下房產抵押變現，毫无保留地奉獻了整整十年的青春。

怎料到了2008年，正當李若彤正面臨老父病危的家庭重擔時，男方卻拋下一句「性格不合」決絕離去，轉頭便迎娶他人。禍不單行，隔年其父又因突發中風撒手人寰。戀情背叛與至親離世的雙重重擊，讓李若彤在2009年正式被診斷出罹患重度抑鬱症，這場心理惡戰，一打就是漫長的7年。

李若彤表示自己不會考慮結婚了。（李若彤微博圖片）

李若彤大曬身材。（李若彤微博圖片）

在情緒最崩潰的日子裡，健身房成了她唯一的避難所。李若彤每天強迫自己在各種冰冷的器械前瘋狂鍛鍊五小時，返家後還要再扎進泳池裡游上一小時。在與冰冷器械對抗的過程中，她重新找回了對身體與人生的掌控感。時至今日，她已堅持健身近三十年，運動不僅雕刻了她的肉體，更拯救了她的靈魂。