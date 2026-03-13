李若彤生圖流出真實狀態好得人驚　遭挑剔一部位出賣年齡掀爭議

今年即將踏入60歲的李若彤當年憑住小龍女一角奠定了她的古裝女神地位，至今仍一直是不少網民心目中最美的姑姑。近年主力發展內地市場的她，長時間居於大陸，她間中還會開直播同大家聊天或是帶貨。她亦經常更新社交網與網民互動分享近況，以及一些扮靚和飲食心得，一直有用心經營她的社交網，與粉絲隔空互動keep住人氣。有不少網民曾偶遇李若彤真人，並把她的生圖放到社交網上分享，見證了她的真實狀態。

李若彤演的小龍女成為經典。

李若彤好fit。（李若彤@小紅書）

李若彤唔怕肥。(小紅書)

真實狀態好驚人

昨日又有網民於社交網分享了多張李若彤在內地出席品牌活動的動態生圖，留言寫道：「看不出來她居然60歲了！！！live原圖！！」對於在現實中看到李若彤真人的超絕狀態大感驚訝。相中可見李若彤當日身穿米白色西裝褸配西褲套裝，內襯Tube top，散發一身健康性感魅力，甚至可以隱約看到她的腹肌，身材Fit爆。生圖之下的李若彤的確好靚女，臉上肌膚看來白滑緊致，且水潤飽滿，完全看不出她的真實年紀，可說是回春20年，她的濃密髮量亦令人羨慕。

李若彤生圖。(行走的艾米@小紅書)

被挑剔一部位出賣年齡

此帖惹來網民熱議，紛紛留言驚嘆李若彤狀態絕佳：「姑姑一直都這麽美」、「真的是又自然又顯年輕」、「我見過姑姑真人真是好得人驚，彷彿不會老的。」不過也有人唱反調，指她的確老了騙不到人：「脖子這個最能看得出一個人的年紀」，即有網民反駁說：「但60歲來說她這個脖子狀態很好了啊」，此評論獲近1200個讚，大家都認為李若彤真是保養得好好。

李若彤好fit。(行走的艾米@小紅書)

李若彤好fit。(行走的艾米@小紅書)

李若彤髮量令人羨慕。(行走的艾米@小紅書)

李若彤在內地好有人氣。(行走的艾米@小紅書)