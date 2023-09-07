三上悠亞傳緋聞　日媒揭2位男偶像「前後腳」同一晚入女神香閨

震驚！雖然退役女優三上悠亞已於上月16日、她的30歲生日當天正式在社群上宣布引退，結束拍片生涯，讓無數粉絲傷心，沒想到日媒竟爆出「Kis-My-Ft2」成員千賀健永與「浪花男子」成員長尾謙杜，繼續在同一晚分別到三上悠亞家中，不過尊尼事務所、三上悠亞的經紀公司，皆對相關緋聞沒有正面回應。



日媒「週刊文春」報導指出，在8月31日晚間，千賀健永在被目擊到三上悠亞家，待了約3小時，一直到深夜11點才離開，沒想到一直到隔天凌晨3點，三上悠亞回到家，又看到長尾謙杜快步走入大樓，到隔天下午才離開。

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消息指出，Kis-My-Ft2千賀健永約莫在2、3年前透過朋友認識三上悠亞，由於同樣出身於名古屋，個性又投緣，很快就交往，圈內也都知道他們正在交往，日媒也多次報導千賀健永多次進入三上悠亞的香閨，毫不掩飾，但兩人已在今年6月分手，仍持續藕斷絲連，千賀健永還曾為了照顧女方的寵物偶爾造訪三上悠亞的家，外界認為8月31日會前往也是因為再度相聚，只是日媒震驚的是，隔天竟還有浪花男子長尾謙杜來到。

不過娛樂界相關人士透露，三上與長尾謙杜是最近關係變得親密，還是長尾主動追求，不過三上悠亞上次造訪台灣，仍澄清自己是單身狀態，只是目前仍有2名偶像相繼到她家，讓外界極為驚訝。

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