嵐ARASHI解散前大野智被爆密會舊愛　10年前女方遭逼簽分手書退圈

日本天團嵐（Arashi）目前正在進行告別巡迴演唱會，5月31日東京巨蛋完結後正式解散，不過在解散前一個月，日媒爆料成員大野智近來密會一名女子，這名女子就是過去曾與他傳過緋聞的A女士。



「週刊文春」3月時拍到大野智進入一家餐廳，而當天是餐廳老闆娘生日，所以舉辦了僅限常客參加的私人派對，深夜派對結束後，大野智看似喝醉，在幾位店員的攙扶下，搭計程車回家。之後老闆娘送走客人後，也獨自搭上計程車，目的地是大野智的住處，她進入大野智住處大樓後，待了約2個小時才離開。

大野智（IG@arashi_5_official）

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據知情人士透露，這位老闆娘身分過去也是一位演員，與大野智曾有過一段情，近來兩人才再度重逢。2015年「FRIDAY」雜誌曾爆料大野智與一名A女士的戀情，當時有過激的粉絲在演唱會上舉著大野智應援扇子，上面寫著「叛徒」字樣。

經紀公司緊急開記者會，大野智在記者會上道歉，稱與A女士只是朋友，媒體報導的同居、戀愛都是不是事實，更稱永遠不會再見A女士。

2019年A女士接受「週刊文春」訪問就透露，當時被迫退出演藝圈，還簽署了一份由傑尼斯事務所出具的保證書，與大野智也從此沒有再聯絡。A女士退出演藝圈後，轉行從事餐飲與婚禮相關工作，後來結婚生子，但2023年夏天開始分居，去年正式離婚，目前是單親媽媽。

今年2月底，兩人在壽司店巧遇，是睽違10年的重逢。而A女士經營的餐廳自此之後，成為大野智會頻繁光臨的地方。「週刊文春」向A女士求證有關與大野智復合一事，A女士則否認：

絕對沒有男女關係，也不是戀愛關係。只是很高興能重新相遇，希望未來也能保持友好。以前我們就像摯友一樣。現在也都是一群朋友一起喝酒，去他家時也不是兩人獨處。

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