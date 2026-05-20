伊藤健太郎走過醜聞事業愛情雙豐收　熱戀24歲混血女神出口夏希

日本演藝圈再度傳出令人矚目的緋聞！據日本雜誌《女性Seven》最新爆料，現年28歲、挺過事業低潮的男星伊藤健太郎，正與年僅24歲、近期人氣狂飆的新生代女星出口夏希陷入熱戀。兩人不僅被拍到深夜幽會，女方更直接在男方家中過夜，引發各界熱烈關注。

日本男演員伊藤健太郎（IG@kentaro_official）

女星出口夏希（IG@natsuki__deguchi__officia）

假戲真做擦出愛火 貼心溫馨接送密會

報導指出，週刊記者於5月中旬的某個深夜，在東京都內一棟公寓的停車場目擊兩人的身影。當時伊藤健太郎貼心地從車上下車，雙手搬著大紙箱與採購後的塑膠袋，而出口夏希則隨後從副駕駛座現身。兩人互動顯得相當純熟且充滿默契，隨後便一同步入男方的住宅。據悉，出口夏希在伊藤家中度過了甜蜜的一夜，直到隔天清晨才低調離去。

伊藤健太郎和出口夏希被曝交往。（女性Seven）

伊藤健太郎。（女性Seven）

出口夏希。（女性Seven）

伊藤健太郎和出口夏希在車內交談。（女性Seven）

伊藤健太郎與出口夏希回屋。（女性Seven）

有知情人士爆料，這段地下情至今已維持約半年。兩人的緣分始於2023年大熱的催淚電影《在那開滿花的山丘，我想見到妳》，當時首度合作的他們便在拍攝期間種下情愫。直到去年秋天，伊藤健太郎結束上一段感情後，便對出口夏希展開了積極的追求攻勢，最終順利打動芳心。更令影迷興奮的是，由兩人再度攜手主演的續集電影《在那座流星降落的山丘上，再次與你相遇》即將於今年8月上映，如今戲外修成正果，無疑為新片增添了最強的話題實力。

佐藤健次郎與出口夏希合作的首部電影《在那開滿花的山丘，我想見到妳》。（網上圖片）

兩人再度攜手主演的續集電影《在那座流星降落的山丘上，再次與你相遇》即將於今年上映。（網上圖片）

伊藤健太郎走出低谷 憑演技逆襲重回正軌

這段新戀情對伊藤健太郎而言，可謂是演藝生涯全面回春的象徵。他曾在2020年因交通肇事逃逸引發社會輿論海嘯，重創熒幕形象並被迫停工反省。

事故發生後，伊藤健太郎在離開警署時向在場記者及傷者致歉。（twitter）

伊藤健太郎多次鞠躬，長達36秒。（twitter）

伊藤健太郎（左）曾演出《今日我至叻》電視被。（IG@kentaro_official）

所幸在沉寂復出後，伊藤健太郎憑藉著與出口夏希合作的首部電影《在那開滿花的山丘，我想見到妳》中展現了脫胎換骨的硬實力，一舉斬獲「第47屆日本電影學院獎」的優秀男配角殊榮，用演技洗白污點，成功讓事業重新回歸一線常軌。

伊藤健太郎《在那開滿花的山丘，我想見到妳》斬獲「第47屆日本電影學院獎」的優秀男配角殊榮。（IG@kentaro_official）

混血感女神崛起 出口夏希成當紅炸子雞

相較於男方的一波三折，女主角出口夏希的星路則是勢不可擋。在中國出生、5歲起移居日本長大的她，在2018年憑藉「Miss Seventeen」選拔以模特兒身分耀眼出道。

出口夏希是中日混血，生於中國福建，成長於東京。（IG@natsuki__deguchi__official）

近年她成功轉型演員，接連在《藍調時刻》、純愛電影《餘命一年的我，遇見餘命半年的妳》中擔綱要角，憑藉精緻五官與靈動演技大受好評。目前她更在富士電視台黃金時段的「月九」熱播新劇《鯖魚罐頭，航向宇宙》中展現亮眼表現，被譽為當前年輕女演員中最炙手可熱的明日之星。

《藍調時刻》劇照

《餘命一年的我，遇見餘命半年的妳》劇照

對於週刊的爆料與過夜鐵證，目前雙方所屬的經紀公司均採取極為低調的態度，至今仍未對外做出任何正面回應。