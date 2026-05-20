伊藤健太郎走過醜聞事業愛情雙豐收 熱戀24歲混血女神出口夏希
日本演藝圈再度傳出令人矚目的緋聞！據日本雜誌《女性Seven》最新爆料，現年28歲、挺過事業低潮的男星伊藤健太郎，正與年僅24歲、近期人氣狂飆的新生代女星出口夏希陷入熱戀。兩人不僅被拍到深夜幽會，女方更直接在男方家中過夜，引發各界熱烈關注。
假戲真做擦出愛火 貼心溫馨接送密會
報導指出，週刊記者於5月中旬的某個深夜，在東京都內一棟公寓的停車場目擊兩人的身影。當時伊藤健太郎貼心地從車上下車，雙手搬著大紙箱與採購後的塑膠袋，而出口夏希則隨後從副駕駛座現身。兩人互動顯得相當純熟且充滿默契，隨後便一同步入男方的住宅。據悉，出口夏希在伊藤家中度過了甜蜜的一夜，直到隔天清晨才低調離去。
有知情人士爆料，這段地下情至今已維持約半年。兩人的緣分始於2023年大熱的催淚電影《在那開滿花的山丘，我想見到妳》，當時首度合作的他們便在拍攝期間種下情愫。直到去年秋天，伊藤健太郎結束上一段感情後，便對出口夏希展開了積極的追求攻勢，最終順利打動芳心。更令影迷興奮的是，由兩人再度攜手主演的續集電影《在那座流星降落的山丘上，再次與你相遇》即將於今年8月上映，如今戲外修成正果，無疑為新片增添了最強的話題實力。
伊藤健太郎走出低谷 憑演技逆襲重回正軌
這段新戀情對伊藤健太郎而言，可謂是演藝生涯全面回春的象徵。他曾在2020年因交通肇事逃逸引發社會輿論海嘯，重創熒幕形象並被迫停工反省。
所幸在沉寂復出後，伊藤健太郎憑藉著與出口夏希合作的首部電影《在那開滿花的山丘，我想見到妳》中展現了脫胎換骨的硬實力，一舉斬獲「第47屆日本電影學院獎」的優秀男配角殊榮，用演技洗白污點，成功讓事業重新回歸一線常軌。
混血感女神崛起 出口夏希成當紅炸子雞
相較於男方的一波三折，女主角出口夏希的星路則是勢不可擋。在中國出生、5歲起移居日本長大的她，在2018年憑藉「Miss Seventeen」選拔以模特兒身分耀眼出道。
近年她成功轉型演員，接連在《藍調時刻》、純愛電影《餘命一年的我，遇見餘命半年的妳》中擔綱要角，憑藉精緻五官與靈動演技大受好評。目前她更在富士電視台黃金時段的「月九」熱播新劇《鯖魚罐頭，航向宇宙》中展現亮眼表現，被譽為當前年輕女演員中最炙手可熱的明日之星。
對於週刊的爆料與過夜鐵證，目前雙方所屬的經紀公司均採取極為低調的態度，至今仍未對外做出任何正面回應。