林芊妤爆電視台小圈子文化自認常被欺負　大方回應宣傳照走光疑雲

現年36歲的林芊妤（Coffee），2008年加入TVB開展演藝生涯，曾參演多部劇集，包括2012年的經典宮鬥劇《金枝慾孽貳》，在劇中飾演宮女一角。離開TVB後，林芊妤憑藉瑜伽導師身份成功轉型，在社交媒體累積大批粉絲，近年更創立自家運動內衣品牌，事業發展有聲有色。



林芊妤（Coffee）（IG@coffee89921）

大爆電視台「小圈子」文化

6月8日，林芊妤現身尖沙咀出席活動，被問到早前梁嘉琪大爆拍攝《金枝慾孽貳》時遭同劇女星「指指點點」一事，矛頭直指龔嘉欣。當年飾演龔嘉欣下屬宮女的林芊妤坦言，過去的事不欲多談，認為大家現在都成熟了很多。不過她隨後大爆當年親眼見證電視台內「小圈子」文化，更自認是受害者，她覺得電視都有好多人玩小圈子，就算宮女群入面都會有，「我都好慘，因為我個樣可能比較兇狠，人哋會覺得我應該係恰人嗰個，但其實唔係我，我係俾人恰嗰個。」她無奈表示，有人會扮可憐，令旁人誤會是她在欺負對方，但對方在其他人面前又裝作若無其事。

林芊妤自認常被欺負。（Weibo@蔡少芬）

性格戇直成「冤大頭」

林芊妤笑指自己向來性格「戇居居」，見到別人柔弱便會毫不猶豫衝出去保護，結果反而令自己成為受傷的一方：「即係自己做咗冤大頭，俾人話嗰個反而係我。」她坦言當年確有耳聞不少是非，但早已無意追究：「識我嘅朋友都知，我唔講人是非。」談及龔嘉欣，林芊妤指彼此相識多年，雖然近年已沒怎麼見面，但也覺得對方比昔日成熟了不少。

性格「戇居居」的林芊妤。（IG@coffee89921）

大方回應宣傳照走光疑雲

除了劇集舊事，林芊妤早前為自家品牌拍攝宣傳照時，其中一張照片的下體位置惹來走光疑雲。她大方澄清，指自己發布前必定把關，從不覺得該照片性感，並強調內衣款式普通，以舒適為主：「可能係個摺位，唔係走光，好小事！」同時她也感謝大家讚賞她身材保持得宜。