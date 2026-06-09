《足球女將2》陳樂琳射門擊中李昭南頭部　葉鴻輝強勢現身

宣傳世界盃活動在6月6日上午11時於將軍澳某商場開始，與廣大市民零距離切磋，吸引球迷排隊挑戰「神秘鋼門」，在激烈競爭下產生三強，準備爭奪《足球女將2》限量版珍藏球員卡及智能耳機。至下午記者會開始，「世界Cup神秘鋼門」戴著面罩登上舞台，在全場歡呼下親手揭開面罩，公開真實身份為香港傳奇守門員葉鴻輝。這位港隊史上首位上陣突破百場的「英雄輝」隨即與三強射手正面對決，順利分出冠、亞、季軍。

大合照。（公關提供）

現場氣氛熱烈。（公關提供）

《足球女將2》十位成員輪番挑戰葉鴻輝

緊接由ViuTV綜藝節目《足球女將2》十位成員Wingki、Rose、Tong Ming、Loklam、表妹、Icy、Vian、Faye、Yanyan、Kathy仔輪番登場，挑戰葉鴻輝。成員們施展渾身解數，多次嘗試射穿這位傳奇鋼門的防線，雙方攻守精彩。最終Vian、Faye、表妹各入兩球，其餘成員各入一球，而隊長Wingki三球全入，成為「螢花」入球最高球員，獲封今場MVP十二碼射手。Wingki興奮表示：「除咗係隊長，可能因為兩季以嚟我射得最多十二碼，今日第一次公開場合射入三球好興奮，對住葉鴻輝真係有認真練，唔係符碌！」更笑言想將此事寫入CV。

《足球女將2》十位成員。（公關提供）

Kathy仔被葉鴻輝眼神震懾

「螢花之母」Kathy仔則對表現不甚滿意：「比賽後病咗兩個月，剛剛好返冇時間練波，對住葉鴻輝好大壓力，完全被佢眼神震懾。」她認為「望左射右」戰術有效：「第一球真係瞄死角，知道佢受傷，射死角較難撲。」她又指若全隊能到世界盃現場感受氣氛，必定非常興奮。

「螢花之母」Kathy仔。（公關提供）

Loklam射門擊中主持李昭南

最意外一幕發生於Loklam射門時，皮球被葉鴻輝擋出後高速飛向場邊，擊中主持李昭南（Mishy）的頭部。事後她在台邊敷冰笑說：「小事小事，隻眼少少腫，但冇影響聽日出發去美國採訪世界盃開幕，依家心情興奮蓋過痛楚。」

Loklam。（公關提供）

葉鴻輝透露傷患恢復六七成

至於帶傷上陣的葉鴻輝透露，早前作客孟加拉的亞洲盃外圍賽中所受傷患已恢復六、七成，未來會否續戰港隊則留待復出後表現而定。他坦言：「今次傷得較耐，只有力量訓練，日子枯燥難捱。」對於盧比度出任港隊教練，他表示歡迎：「港隊正值時代轉換，盧比度熟悉本地球圈，每次執教都加入年輕球員。新老交替不可能一次過完成，球迷要給予時間和耐性。」