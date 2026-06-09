吳啟洋揭新歌MV「兄弟吻戲」內幕　回應許寶恆被指小三傳聞非真實

藝人吳啟洋（Phoebus）早前為全新單曲《來生不》舉行了首播活動。這首歌曲是他與環球唱片約滿之後，正式簽約成為MakerVille「親生仔」後推出的第一首歌，更接受《星島頭條》訪問，闢謠許寶恆被指小三傳聞。

吳啟洋為全新單曲《來生不》舉行了首播活動。（Threads@Tom Tsang）

P1X3L暌違2年驚喜合體

吳啟洋接受訪問透露，這次為了新歌可謂誠意滿滿，特別製作了兩個不同版本的MV。最令粉絲尖叫的，莫過於其中一個版本邀請了P1X3L的隊友驚喜合體！

片中歐鎮灝（George）更挑戰大膽情節，上演暗戀吳啟洋並送上男男之吻的極具張力戲碼。被問到歐鎮灝有沒有為此發脾氣？吳啟洋隨即爆笑爆料：「拍攝現場佢差點真係錫過嚟啊！我嚇到即時推開佢！不過其實當時嘅氣氛真係好好玩。」吳啟洋感嘆P1X3L已經接近兩年沒有團體合作，這次能合體拍MV感到非常開心。同時他亦透露自己在生日當天已與公司洽談好合約，雖然沒有過問另外兩位成員的細節，但暗示大家應該都已經續約，繼續留在大台當「親生仔」。

吳啟洋暗示其他兩位成員已續約。（Threads@Tom Tsang）

吳啟洋幽默澄清戀愛緋聞

談到近日與緋聞女友許寶恆主持《煮個麵你食》時，因為情侶裝、深情互望及共用餐具而被網民炮轟「將私情擺上檯」，吳啟洋聽後立刻大呼冤枉，並極具幽默感地澄清：「拍攝當時其實好隨意，大家喺電視睇唔到我哋背後要吃幾多碗麵。我哋純粹係本着『唔好浪費食物』嘅原則，因為每去到一個地方就要塞幾碗麵落肚，所以先會一齊分嚟食！」

至於兩人在鏡頭前火花四濺、一凹一凸的甜蜜氛圍，吳啟洋更是拋出神句全盤力證自己「清白」：「唔係（拍出真感情）喇！我哋每次食麵，都係用真感情地去食，目的係想表達畀觀眾知食麵嘅意義。如果問停咗機之後？其實真係冇太多交流和感情！緋聞絕對唔係真嘅。但如果大家鍾意睇，都希望節目可以拍第二季。」

吳啟洋不會避忌許寶恆

雖然吳啟洋劃清界線，但網民依舊咬著許寶恆不放，瘋狂起底她2023年疑似介入吳啟洋與張天穎（Jaime）的5年情，以及2021年疑似介入MIRROR成員Jer（柳應廷）與前女友5年情的「雙重小三黑歷史」。

被問到會不會覺得許寶恆被全網痛罵「很慘」？吳啟洋展現大將之風，極力為拍檔護航：「我又唔係話八卦，網絡上嗰啲傳聞可信可無。對我哋嚟講，最緊要係好努力做出好嘅作品畀大家睇。」當被追問日後再與許寶恆合作會否感到尷尬或刻意避忌？吳啟洋堅定表示：「我唔會避忌！返到公司之後，有咩節目安排我都會照做，總之每次開工都會百分百投入，唔會理會其他閒言閒語。」