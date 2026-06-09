鐵拳教育｜金武烈換馬東石演會發生什麼事？網民笑稱一拳就大結局

Netflix原創韓劇《鐵拳教育》在港引爆收視熱潮！這部被譽為「教育界復仇者聯盟」的痛快爽劇，由金武烈飾演冷峻王牌督察，以暴制暴整頓校園霸凌。近日社交平台Threads網友突發奇想，敲碗若主角換成「馬叔」馬東石會如何？引發全網笑瘋歪樓，創意評論再度推高《鐵拳教育》討論度！



近期台灣教育現場亦傳出疑似教師長期遭受霸凌的不幸事件，更讓《鐵拳教育》劇中情節被放大解讀，不少網友直言「現實比戲更沉重」，甚至戲稱該劇宛如「教育界的復仇者聯盟」，認為若現實也能有類似強力介入機制，或許能改善校園亂象，但也有聲音質疑過度暴力解決並非正解。

全劇討論度最高角色，莫過於教權保護局王牌督察「羅華振」，由金武烈飾演。他在劇中以冷峻形象與俐落手段整頓校園秩序，展現強烈壓迫感與正義灰色地帶的拉扯。而該角色的選角過程也備受關注，因原作漫畫《極權教師》曾涉及爭議內容，原定演員金南佶一度婉拒，使得金武烈接下挑戰性極高的角色。

金武烈（Instagram@m00ut）

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Threads狂推「馬東石版」 網友笑瘋：一集就變優等學校

隨著劇集熱度延燒，社交平台Threads上也出現延伸討論。有網友突發奇想好奇發問：「如果鐵拳教育主演金武烈換成馬叔（馬東石）會怎樣？」 貼文一出隨即引發大批網友瘋狂留言，甚至有人笑稱片名應該直接改成《鐵拳聖裁》。

馬東石（IG@donlee）

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許多網友紛紛歪樓表示，如果派出曾在外傳電影《惡鄰布局》中飾演過體育老師的馬東石，這部劇大概會創下史上最短集數紀錄：

「一巴掌下去，直接全劇終」

「跟《名偵探柯南》一樣每集都會死人」

「這樣只能演一集吧⋯⋯一拳就沒了，演個毛」

「會傳出巴掌殺人事件，教權保護局直接解散」



也有人笑稱馬東石的破格體格根本是防禦力天花板，學生看到他就直接嚇跪：

「應該不用出手學生就乖了⋯⋯誰敢對一個可以打喪屍的人無理」

「要讓學生直接重生嗎？」

「會在第一間學校改造完後，其他學校有默契地都變成優等學校以避免傷亡。」



網絡上各種腦洞大開的創意評論，不僅為這部探討沉重教育議題的痛快爽劇增添了不少幽默笑料，也再度推高了《鐵拳教育》的討論熱度。

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