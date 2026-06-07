前AOA珉娥醫美「2度燙傷」4個月仍嚴重　爆院方翻臉不認反控恐嚇

女團AOA前成員權珉娥（권민아）醫美毀容還被控恐嚇！珉娥5日在個人社群平台公開多張臉部近照，照片中可見她的臉頰及下巴處，紅腫一大片。



她表示在今年1月接受醫美雷射時不幸發生意外，當場遭受嚴重的「深層2度燙傷」，至今治療已過4個月，恢復狀況依然停滯不前，讓她恐懼直呼：「真的很害怕！」

權珉娥（IG@new.kma）

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根據韓媒《Starnews》報導指出，珉娥回憶起事發當下，一睜開眼就感受到皮膚被撕裂般的劇烈疼痛，照鏡子才發現皮膚已經被燙到整層捲起，甚至不斷滲出組織液與起水泡。專業醫生診斷後表示，她至少需要接受1年以上的長期治療，且不排除未來會留下永久性的面部外觀疤痕。

這場突如其來的醫美事故，也對珉娥的演藝事業造成毀滅性打擊。根據韓媒《뉴스엔》報導，她因為臉部重創無法出席原定的拍攝行程，除了要退還酬勞外，還得承擔違約賠償。原本預計能拿到1億韓元（約50萬港元）的合約金瞬間泡湯。

雖然診所院長先前已支付約2000萬韓元（約10萬港元）用於賠償及前期的醫療費，但3月起便中斷支援，要求走法律程序，目前所有龐大的精神科與皮膚科治療費用，全由珉娥自掏腰包咬牙苦撐。

珉娥透露，雙方在談及後續和解時徹底撕破臉，她曾主動提出以3500萬韓元（約18萬港元）作為未來的治療費和解，並將精神慰撫金的決定權交給對方，沒想到卻被院長透過律師反指她的言論構成「恐嚇罪」，並多次警告她「不要再聯絡」。

面對院長的強硬態度，珉娥崩潰直言，自己現在因為恐慌症發作根本無法過正常人的社交生活，天天只能待在家裡與醫院。她無奈表示，既然對方連傳訊息都覺得是騷擾，她不會再主動聯繫，但也強調這次擁有明確的醫療過失證據，一定會透過法律途徑討回公道。

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