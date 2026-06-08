金秀賢將7月復出　獲菲律賓品牌邀請拍廣告　停工1年揹千萬賠償金

韓國男星金秀賢因捲入已故女星金賽綸相關爭議，近一年來不僅演藝活動全面停擺，更遭多家合作品牌提告求償。隨著案件調查出現新進展，相關民事訴訟也陸續恢復審理，而金秀賢本人則即將重啟公開活動。



根據韓媒報導，YouTube頻道「橫豎研究所」代表人 金世義因涉嫌散布不實資訊等罪名，日前遭警方羈押後移送檢方。由於先前部分民事案件因調查進度而暫停審理，如今也已陸續恢復。

金秀賢宣佈7月飛往菲律賓拍廣告。（GettyImages）

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其中，首爾中央地方法院將於7月3日重新開庭審理某化妝品品牌對金秀賢及其經紀公司 Gold Medalist⁠ 提出的28億韓元（約1400萬港元）損害賠償訴訟，進行第三次辯論程序。

此外，健康食品公司 FromBIO⁠ 提出的39.6億韓元（約2000萬港元）求償案，也將於6月10日恢復審理。

另一方面，金秀賢的演藝工作也傳出重啟消息。所屬公司Gold Medalist於8日證實，金秀賢將於7月14日前往菲律賓，為當地時尚品牌Bench⁠拍攝廣告。

這不僅是他歷經近一年停工後的首個官方公開行程，也被外界視為逐步重返演藝圈的重要信號。屆時金秀賢在機場勢必會成為媒體焦點，成為他重新復出的第一步。

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