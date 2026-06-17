鐵拳教育｜分集劇情+演員陣容+真實事件！漫畫曾因種族歧視被封殺

Netflix於6月推出全新原創韓劇《鐵拳教育》，一上線便迅速引發廣泛關注與討論。該劇改編自同名熱門網漫，由《少年法庭》導演攜手《耀眼》編劇共同打造，並由金武烈、李星民、秦基周及表志勳領銜主演



本劇將故事設定在校園暴力猖獗、教權崩塌的時代背景，政府成立非常規單位「教權保護局」，派出實力強悍的監督官深入校園一線。以強硬手段與「物理制裁」狠狠整頓無法無天的惡霸學生與怪獸家長，重新建立崩壞的校園秩序。

《鐵拳教育》（X@NetflixKR）

《鐵拳教育》角色介紹

羅華振：教權保護局現場監督官

作為劇中的靈魂核心，金武烈飾演的教權保護局督察「羅華振」，過去曾有著韓國陸軍特戰隊上尉的傳奇背景。這份資歷讓他擁有極度冷靜的頭腦與俐落的格鬥技巧，是個完美融合智商與武力的戰術天才。在整頓問題學校時，他展現出恐怖的單兵作戰能力與抗擊打天賦，即便從兩三層樓的高處墜落、捨身肉搏為受害者擋下所有衝擊，他也僅僅是頭部受輕傷，堪稱擁有「不死之身」的校園守護神。

《鐵拳教育》（X@NetflixKR）

崔康石：創立教權保護局的教育部長

李星民飾演的「崔康石」，是教權保護局的創始人兼教育部部長，屬於掌握制度與話語權的核心人物。這位掌管體制體系的核心掌權者，背後隱藏著一段令人心痛的過去—他年僅29歲的女兒不幸慘遭學生持刀殺害。這起事件也成為他推動「教師權益保護局」成立的重要契機。

李星民 飾 崔康石（X@NetflixKR）

任含琳：前特種部隊出身的督察

秦基周飾演特戰隊出身讓惡霸聞風喪膽電監督官「任含琳」。從特戰司令部特任隊預備役中士退伍的她，進入教權保護局擔任督察。在執行任務時有著「頂尖戰力」，並以作風激進、情緒難以捉摸著稱。但在嚴肅的公務中，她又偶爾會流露出狀況外的反差喜感。她私底下隱藏著呆萌、狀況外的脫線性格，被羅華振形容為「瘋子」一般的存在。

秦基周 飾 任含琳（X@NetflixKR）

奉靳代：教權保護局天才事務官

PO表志勳則飾演的「奉靳代」，是教權保護局的天才事務官。身為羅華振同組的親密戰友，他的專業能力其實相當出色，主要負責教權保護局背後的數位情報與網路調查。他的真正戰場在於無形的網路世界，高超的資訊技術與數位調查實力讓他總能精準破案。他那帶點怪咖特質的呆萌性格，常常在緊要關頭流露出少根筋的喜感，經常為團隊注入輕快活力的氛圍。

表志勳 飾 奉靳代（X@NetflixKR）

《鐵拳教育》1-10分集劇情

《鐵拳教育》第1集

學生朴大錫因勇敢反抗校園霸凌首領劉俊亨，反遭全校排擠，更在劉家龐大政治勢力的無情壓迫下絕望輕生。大錫死後，目擊者金庚閔不幸成為下一個受害者。就在校園秩序徹底崩塌、暴力橫行之際，教權保護局監督官羅華鎮強勢進駐學校並擔任班導。他不僅當場制止暴力，更以雷霆手段強硬整頓校園秩序；期間更及時救下企圖輕生的金庚閔，鼓勵其重拾面對現實的勇氣。隨著調查步步深入，教權保護局鐵腕揭發了劉俊亨父親的諸多罪行，導致其政治生涯徹底終結並狼狽被捕。失去靠山的劉俊亨在絕望與憤恨下，竟企圖縱火報復全校。最終，羅華鎮憑藉機敏與魄力成功制伏劉俊亨，並當眾揭開自殺真相、逼其崩潰認罪。隨著霸凌團伙全數落網，沉冤得雪的校園也終於恢復了久違的平靜與正義。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

《鐵拳教育》第2集

由於學校長期深受幫派文化荼毒，學生們為了加入黑幫老大張權赫的組織，不惜透過暴力鬥毆來證明自己，導致金亨柱等弱勢學生長期活在霸凌的陰影下。為了徹底根除惡習，奉靳代先行潛入校園臥底，隨後教權保護局的羅華鎮也以強硬手腕進駐。在一次大型衝突中，羅華鎮於體育館展現驚人實力，「以一當百」強勢制伏所有鬧事學生，試圖將這群沉迷暴力的迷途羔羊拉回正軌。然而，執迷不悟的惡霸學生竟勾結張權赫引狼入室，企圖藉此威嚇教權局。面對黑幫威脅，羅華鎮毫不退縮，當眾將張權赫徹底擊潰，並順藤摸瓜與其背後的犯罪集團展開全面對決，成功瓦解黑幫在校園的勢力。最終，警方將黑幫團夥一網打盡，校園全面禁絕紋身、吸菸等不良惡習，弱勢學生終於得以安心學習。

金武烈 飾 羅華振（X@NetflixKR）

《鐵拳教育》第3集

網紅學生韓芮梨為了博取網路關注，惡意剪輯影片、歪曲事實，先後誣陷高英秀老師性騷擾及鄭善英老師霸凌。高老師因不堪排山倒海的網路暴力被迫辭職，最終絕望自殺，而鄭老師也持續遭受惡毒的網路攻擊。為了查明真相，教權保護局的任含琳化身實習老師潛入校園調查，發現韓芮梨長期利用直播煽動輿論、對教師進行殘忍的精神壓迫。與此同時，奉靳代透過深入調查成功取得關鍵證據，不僅公開了韓芮梨的惡毒行徑，也終於證實了高老師的清白。隨著風向徹底逆轉，身敗名裂的韓芮梨精神徹底崩潰，竟瘋狂地持刀闖入鄭老師家企圖行兇自殘。所幸羅華鎮與任含琳及時趕到，合力將其制伏。最終，韓芮梨受到了法律應有的制裁，兩位受害教師的清白與正義也得以伸張。

《鐵拳教育》（X@NetflixKR）

《鐵拳教育》第4集

教權保護局收到民眾投書，指控國語高中學生朴賢雄惡意毆打「優秀教師」千尚烈。然而，羅華鎮介入調查後，卻始終找不到朴賢雄的施暴動機，察覺事有蹊蹺。隨著深入追查，驚人真相浮出水面：千尚烈私下長期收受富裕家長賄賂、洩漏考題並操縱成績，而家境普通卻成績優異的朴賢雄，正是他為了替權貴子弟排除競爭者而聯手迫害的犧牲品。當黑幕即將被揭露時，千尚烈背後的利益集團竟惡人先告狀，動用警力逮捕了羅華鎮等人企圖滅口。危急關頭下，奉靳代暗中調換試卷讓作弊答案失效，崔康石則同步召開記者會，公開關鍵的犯罪錄音與鐵證。最終，千尚烈等腐敗勢力全數被捕落網，朴賢雄也得以洗清嫌疑、重獲清白。

《鐵拳教育》（X@NetflixKR）

《鐵拳教育》第5集

小學教師崔智善因長期遭受家長惡意騷擾，精神崩潰企圖輕生，所幸被任含琳及時救下。起因是崔老師本想關懷內向學生金宇振，不料金母竟將所有過度期待寄託於老師身上，不僅瘋狂干涉其私人生活，更在事後發動惡意指控與網路暴力施壓。而校方為息事寧人選擇袖手旁觀，才將崔老師逼上絕路。為了制裁失控的家長，羅華鎮決定以牙還牙，以同樣高頻率的訊息轟炸與言語羞辱手段，讓金宇振父母親身體驗被恐嚇的精神折磨，並藉此促使失職的校長閉門反省。最終，在教權保護局的介入下，其他受夠金母的家長紛紛站出來發聲指責，金宇振也向老師坦承了對母親控制欲的恐懼。在真相大白與反省中，師生兩人成功解開了心結，崔老師也重獲清白。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

《鐵拳教育》第6集

羅華鎮等人在街頭制止數名未成年人偷車騷擾，不料對方竟濫用《少年法》惡意反告其虐童。教權保護局隨即深入賢進中學調查，扯出更驚人的內幕：夢想成為偶像的女孩允真，被惡少閔志雄以減肥藥為餌誘騙吸毒，隨後遭到毒癮勒索，被迫淪為黑幫的運毒車手。為了給這群無法無天的少年一記當頭棒喝，崔康石將涉案的四名學生送往少年拘留所強制體驗服刑；羅華鎮更安排殺人犯金秀謙等重刑犯現身說法，用血淋淋的犯罪代價帶給閔志雄等人強烈的精神震撼。最終，羅華鎮頂住權貴家長的施壓，公開了學生利用毒品控制同儕的邪惡行徑。允真也堅強地站了出來，拒絕原諒施暴者。涉案學生全數被留在拘留所接受法律的教育改造，正義終得伸張。

《鐵拳教育》（X@NetflixKR）

《鐵拳教育》第7集

李先生因兒子李載允沉迷網絡賭博，無奈向教權保護局求助。奉靳代隨即潛入校園臥底，赫然發現學生「成彬」在背後誘導大量同學參賭，甚至勾連校園高利貸集團。為了深入核心搜證，奉靳代假裝借貸，卻不幸遭到高利貸團夥綁架，與李載允一同被囚禁於秘密據點。危急關頭，奉靳代利用過人的黑客技術，表面上順從地幫忙維護網賭伺服器，暗中則悄悄發出求救訊號。羅華鎮與任含琳循線鎖定巢穴，以強悍戰力迅速制伏歹徒，成功解救所有受困學生並逮捕幕後主使。案件落幕後，羅華鎮對執迷不悟的李載允與成彬進行了嚴厲的「鐵拳教育」，勒令兩人徹底正視過錯，為自己的貪婪與違法行為承擔應有的法律責任。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

《鐵拳教育》第8集

教權保護局在全國開展學生毒品檢測期間，成績優異的鄭賢民因流鼻血、身體異常引發關注，尿檢更證實其體內含有大量違禁藥物成分。令人震驚的是，這一切竟是鄭母為了讓兒子考上首爾大醫科，透過非法管道獲取強效處方藥，長期強逼子女服用所致。面對兒子已被藥物摧殘至命懸一線，走火入魔的鄭母竟仍只關心成績，甚至教唆其他家長集體抵制藥檢以掩蓋醜聞。羅華鎮與任含琳強行介入，及時將賢民送醫搶救；隨後，羅華鎮更採取震撼手段，逼迫鄭母親身體驗兒子長期承受的極限高壓與痛苦。最終，鄭賢民在經歷痛苦的戒斷反應後，終於在羅華鎮的鼓勵下鼓起勇氣，大聲向母親拒絕醫學院的枷鎖。鄭母無奈反省，賢民也得以擺脫控制，重新尋找屬於自己的人生道路。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

《鐵拳教育》第9集

趙圭哲向教權保護局舉報學生張成九長期遭李志浩欺壓。羅華鎮調查後赫然發現，張成九因好心幫忙反遭李志浩利用進行網路詐騙，甚至淪為替罪羔羊。為了揪出幕後黑手，任含琳化身學生潛入臥底，成功誘使李志浩上鉤，並協助奉靳代竊取手機數據、掌握詐騙鐵證。隨後，任含琳以其人之道還治其人之身，讓李志浩親身體驗被霸凌的絕望，羅華鎮則順勢公開其犯罪證據。豈料，這場風波背後藏有更大陰謀。心狠手辣的趙圭哲為了陷害教權局，故意在爭執中將李志浩推下教學樓，並惡意剪輯錄音，偽造成教權局逼死學生的假象。這份偽造的致命證據，隨即成為政客黃基泰向崔康石及教權保護局發動毀滅性輿論攻擊的政治砲彈，局勢瞬間陷入前所未有的絕境。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

《鐵拳教育》第10集

李志浩墜樓案引爆社會輿論，政客黃基泰趁機借題發揮，公開指責教權保護局逼死學生。羅華鎮更因對方當眾侮辱亡友崔佳尹，按捺不住憤怒動手，導致教權局形象重創，羅華鎮也因此被迫停職。趙圭哲隨即在校園擴大毒品販售網絡。面對危機，羅華鎮轉入地下暗中調查，與留在校內繼續臥底的任含琳、奉靳代裡應外合，誓言瓦解販毒網。隨著鐵證全數齊備，崔康石公開召開記者會踢爆趙圭哲的惡行，警方隨即展開全城大搜捕。面對趙圭哲挾持張成九並意圖言語挑釁的絕境，羅華鎮憑藉強悍實力成功制服惡徒、安全救出人質。最終，政客黃基泰因勾結毒梟落網，教權保護局在一片讚譽中強勢回歸，誓言將永遠守護校園的平靜與正義。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

《鐵拳教育》還原網漫《極權教師》重整校園秩序

《鐵拳教育》改編自韓國蔡溶宅、韓嘉藍的超人氣漫畫《極權教師》，原作本身就以校園失序和以暴制暴的概念吸引不少關注。故事題材新穎且具衝擊性，在推出後迅速累積高人氣與討論度。劇集版本選擇保留漫畫最核心的世界觀，以更成熟的動作調度和更明確的社會背景去放大原作張力。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

網漫「第125話」曾遭海外全面喊話下架

原著漫畫在連載期間，曾因部分情節涉及種族歧視、抹黑極端女權主義等爭議內容，引發不少批評與抵制聲浪，其中北美更因相關描寫而將作品無限期下架，評價相當兩極。事情源於漫畫原著的第125話。在該章節中，劇情涉及了一名非裔美籍的外籍英語教師，情節中出現了對混血學生的欺凌，並使用了在國際上極具侮辱性的種族歧視黑稱（N-word）。

這一幕徹底激怒了海外讀者。當時，北美讀者在社群媒體上發起大規模抵制。負責海外發行的LINE Webtoon隨即採取緊急措施，將《極權教師》的英文版、中文版等海外版本全面無限期下架，原作者及YLAB工作室亦被迫發表公開道歉聲明。

在韓國網民眼中，這一話是在探討「反向歧視」與外籍教師在韓國校園的管教困境；但在歐美及全球市場看來，這就是赤裸裸的種族歧視與刻板印象。