《鐵拳教育》成遺作　國會議員演員宋英奎因酒駕出事壓力選擇輕生

Netflix韓劇《鐵拳教育》一開播就爆紅，登上27國家、地區收視排行冠軍，劇情聚焦校園霸凌、恐龍家長、網路獵巫以及教師權益受損等社會議題，劇中特殊部門「教權保護局」進入校園整治壞學生、對付恐龍家長，雖然諸多以暴制暴的場面大部分不合法，卻真實反映出如今教師的困境，因此備受討論。



該劇首集描述國會議員兒子在校霸凌同學，有眼尖觀眾發現，飾演國會議員的是演員宋英奎，而他已在去年8月4日輕生過世，《鐵拳教育》成了他的遺作。

宋英奎在去年8月4日輕生過世，《鐵拳教育》成了他的遺作。（republicasiamedia）

宋英奎除《鐵拳教育》外，還出演了《請回答1988》《炸雞特攻隊》等影視劇：

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宋英奎過去曾演出《請回答1988》，也在電影《炸雞特攻隊》中飾演「崔班長」，成了他代表作之一，後來陸續演出《有品位的她》、《未生》、《Voice》等大熱劇。

不過去年6月因酒駕形象重創，退出話劇《莎翁情史》，《退貨兒童》與《TRY：我們成為奇蹟》也刪減他的戲份，後來演出機會銳減。

事隔2個月後，他於8月4日被發現在車內身亡，親友當時透露，他發生酒駕事件後內心深感愧疚跟懊惱，原本壓力就很大，加上演出機會減少，導致惡性循環，又想透過喝酒解愁，整個形成惡性循環，周圍的人也曾勸過他，還是無法阻止憾事，身後留下妻子與2名女兒。

根據推算，《鐵拳教育》在去年2月到8月拍攝，部分演員曾在5月分享拍攝心得，網友推測他應該是在拍攝《鐵拳教育》期間或是殺青後，剛好爆發酒駕道歉等事件，因此這部劇成為他的遺作。

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