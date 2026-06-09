鐵拳教育｜宇振媽媽朴知研演技太入屋　SJ金希澈追劇追到大飆粗口

Netflix話題韓劇《鐵拳教育》（참교육）一上線便話題不斷，該劇直擊韓國當前崩壞的校園現況，痛快懲治失控的學生、教師與家長，讓觀眾直呼大快人心。而在最新播出的第 5 集中，一幕刻畫「恐龍家長」惡意投訴的寫實劇情，更意外在韓國娛樂圈掀起熱烈討論，連頂流偶像 Super Junior 成員金希澈都忍不住直呼差點罵出髒話。



恐龍家長「宇振媽媽」演技超狂！金希澈朝聖留言：差點飆粗口

「宇振媽媽」朴知研6月8日在個人Instagram上分享了幕後花絮照片（Instagram@parkg）

在《鐵拳教育》第 5 集中，朴知研（박지연）在飾演恐龍家長「宇振媽媽」，她在劇中過度保護兒子「宇振」不擇手段、咄咄逼人的強硬形象，不僅對國小班導師進行連環惡意投訴，甚至還毫無根據地誣告老師「虐待兒童」，將校園職場逼入絕境。而該劇播出後，朴知研的「瘋狂演技」更便受到廣大討論。

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朴知研昨日在個人 Instagram 上分享了幕後花絮照片，並寫下感言：

這次參與了第5集，飾演宇振的母親。因為這是一部探討深刻且極具意義議題的作品，所以我在拍攝時更加謹慎與認真，希望大家多多關注。

正因為演得太過傳神，這則貼文竟引來大咖追劇迷「金希澈」現身朝聖。金希澈在下方激動留言：

啊……看到這裡我又差點想罵人了……一邊飆粗口一邊看完了，演得真好！

正因為朴知研演得太過傳神，這則貼文竟引來大咖追劇迷「金希澈」現身朝聖。金希澈在下方激動留言：「啊……看到這裡我又差點想罵人了……一邊飆粗口一邊看完了，演得真好！」（Instagram@heenim）

天王直率又充滿共鳴的追劇後記，瞬間逗笑大批網友，也讓大眾見識到這部劇的強大影響力。

兼具社會議題與爽快感 觀眾共鳴度極高

《鐵拳教育》之所以能引發如此大的迴響，不僅是因為黃金編導陣容（導演洪鍾燦、編劇李南奎）過去就擅長探討「社會邊緣與溫暖人性」的議題，更因為劇中如「恐龍家長惡意投訴」等情節，與近年來韓國現實社會中頻傳的教權受侵害事件不謀而合。朴知研的精湛演技將這個反派角色詮釋得淋漓盡致，成功點燃了觀眾的憤怒與共鳴，也為這部兼具痛快感與社會反思的作品，再添一抹不容忽視的亮點。

關於 Netflix《鐵拳教育》

本劇講述韓國校園秩序因越界的學生、教師與家長而徹底瓦解，為此政府創立了「教權保護局」，派遣特務現場導正視聽，展開一場場痛快、刺激的「震撼教育」。

由《少年法庭》、《Dear My Friends》導演洪鍾燦執導，並由《精神病房也會迎來清晨》、《耀眼》的編劇李南奎執筆，並集結金武烈、李星民、秦基周、表志勳（P.O）等實力派陣容。



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