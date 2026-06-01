47歲河智苑驚喜登台　大騷川字腹肌狂舞　極致逆齡不輸現役偶像

47歲韓國女星河智苑5月30日驚喜登上MBC音樂節目《Show! 音樂中心》，兌現日前在網絡節目《26學年新生智苑》立下的收視公約，若影片破120萬觀看人次，她就會重現23年電影《逆轉人生》主題曲《Home Run》舞台，穿著白色短版上衣與白色長褲的她露出驚人川字腹肌，展現不輸偶像的唱跳實力，鏡頭特寫她的臉，同樣是白皙細緻、毫無細紋與毛孔，凍齡美貌再次掀起熱議。



這次她會登上《音樂中心》舞台，原因是她去年4月在網絡節目《26學年新生智苑》時，主持人旗安84與康男提到她過去的《Home Run》舞台，表示很想看到她在螢幕上跳舞，她霸氣承諾若影片觀看破120萬就重現那場演出，結果輕輕鬆鬆就跨過門檻，她也信守承諾，主動聯繫《Show!音樂中心》表達想要做這個表演的意願，連製作單位都非常驚訝。

河智苑登上MBC音樂節目《show!音樂中心》重現《Home Run》舞台。（YouTube@MBCkpop）

河智苑唱跳實力被讚不輸現役偶像：

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之前她天天確認觀看數，希望不要達標，結果還是破了120萬觀看，甚至收到康男提醒「該去練舞了」，過去曾發過專輯的她，本來就擁有歌唱、舞蹈底子，受到朋友們的鼓勵，決定鼓起勇氣再次挑戰，順利完成演出後她也發文表示：

這是個心臟快要爆炸的緊張瞬間，今天能感受到這樣的悸動，真的非常感謝，謝謝大家的應援。

影片曝光後，立刻掀起熱烈討論：

「太令人震驚了，跟23年前一模一樣！」

「時間在她身上是停止作用嗎？」

「太瘋狂了，輾壓了許多現役偶像吧？」

「身材跟臉蛋都太完美！」



直呼完全看不出來她已經快50歲，外在管理實在非常驚人，目前該演出片段已經突破100萬觀看次數。

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