少女時代秀英與鄭敬淏14年情斷　IG互取關官方證實已分手

少女時代成員秀英與實力派演員鄭敬淏從2012年交往至今，一直都是大眾眼中的模範情侶，兩人將充滿粉紅泡泡的情侶日常活成了浪漫韓劇，更是無數粉絲心中「相信愛情」的代名詞與對愛情最美好的嚮往。然而，最近有網民發現，這對長壽情侶竟然在IG上互相取消了關注，讓人不免擔憂二人的感情是否出現裂隙！



鄭敬淏（IG@jstar_allallj）

秀英（IG@sooyoungchoi）

IG驚爆「互退關注」 相關人士兩人認已分手

這對一向感情穩定的模範情侶，近日被細心的網民發現了極不尋常的舉動，時間點更是精準到令人憂心。網民發現鄭敬淏率先於6月8日取消關注了崔秀英的IG，緊接著在翌日（6月9日），崔秀英亦被發現同樣取消關注了鄭敬淏。

鄭敬淏率於6月8日取消關注了崔秀英的IG賬號。（IG截圖）

翌日（6月9日）崔秀英取消關注了鄭敬淏的IG賬號。（IG截圖）

面對這波鬧得沸沸揚揚的互退追蹤事件與分手傳聞，熟知兩人的相關人士也透露：不斷出演作品的鄭敬淏和來往韓國、日本活動的崔秀英因為繁忙日程，很少見面，因此最近整理了戀愛關係，而女方亦透過經紀公司Saram Entertainment證實，「兩人確實已經分手，但決定繼續保持同事關係。」

鄭敬淏曾取關過IG 粉絲堅信是「烏龍」

回顧2022年10月，當時粉絲也曾驚覺鄭敬淏突然取關了秀英的IG，瞬間嚇倒一票粉絲。但隨後有心人發現，他雖然取關了女友，卻依然好好關注著秀英的親姊姊以及少女時代的其他成員，因此推測他純粹是誤刪。果不其然，隔天鄭敬淏便默默重新關注回秀英，這才讓大家鬆了一口氣，還忍不住狠狠調侃他：「肯定是看女友IG時手滑了吧！」

鄭敬淏曾被發現取關秀英，但與隔天就再回關。（IG截圖）

鄭敬淏和秀英一同前往欣賞音樂劇時被野生捕獲。（微博圖片）

鄭敬淏和秀英一同前往欣賞音樂劇時被野生捕獲。（微博圖片）

戀愛長跑多年 將情侶日常過成浪漫韓劇

鄭敬淏與秀英自2012年開始交往，並於2014年公開戀情。多年來，兩人的相處模式低調而長情，成了大家對愛情最美好的嚮往，兩人平時頗為低調，即便參加同一個頒獎典禮都未公開同框。

鄭敬淏與秀英2014年被Dispatch拍到約會的照片後大方認愛。（Dispatch）

鄭敬淏與秀英也不避諱談戀情，被問到愛情時還會露出難得的害羞表情，長情又可愛。雖然在各自的IG上基本上找不到兩人的同框合照，但每次被粉絲從路人視角捕捉到約會畫面時，總能看見滿滿的粉紅泡泡。