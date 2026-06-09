HYBE三大女團破天荒聯手推出單曲　名單獨缺NewJeans引網民熱議

韓國娛樂公司HYBE拋出震撼彈！旗下三大女團LE SSERAFIM、ILLIT與KATSEYE將破天荒聯手，於本月12日合體推出全新單曲。



三大女團合體推單曲

今次HYBE可謂重磅出擊，集結旗下Source Music、BELIFT LAB、HYBE-Geffen Records三大廠牌，由LE SSERAFIM、ILLIT，以及KATSEYE共同打造合作數碼單曲《ICONIC BY MISTAKE》。三組人馬共同參與同一首作品，勢要展現新世代女團融合後的強大爆發力，全力拓展國際音樂版圖。

LE SSERAFIM（IG@le_sserafim）

ILLIT（IG@illit_official）

KATSEYE（IG@katseyeworld）

私下好交情促成同台

三團音樂風格各有千秋，但私下經常透過舞蹈挑戰活躍交流，默契十足。經理人公司透露，成員們在互動中自然萌生了「希望有一天能一起同台演出」的想法，最終催生今次企劃。官方已公開宣傳片，並以「I'm iconic by mistake」作為核心概念，預告將擦出全新火花。

《ICONIC BY MISTAKE》將於本月12日推出。（YouTube@HYBE LABELS）

企劃獨缺NewJeans惹網民熱議

然而，這場重量級家族企劃卻獨欠同屬HYBE的NewJeans。回顧早前NewJeans與HYBE的風波，成員曾直指LE SSERAFIM搶走「首支女團」出道定位，又質疑ILLIT抄襲其概念，新仇舊恨令關係相當尷尬。雖然傳聞NewJeans正準備新作品，但今次合作被徹底排除在外，難免令網民揣測雙方嫌隙依舊，成為網絡熱話！

這場企劃卻獨欠同屬HYBE的NewJeans。（newjeans_official@IG）