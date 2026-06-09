夫妻肺片｜周吉佩被前度借錢　何依婷爆老公床底藏前女友相

《夫妻肺片》是由曹永廉（阿廉）、蕭正楠（阿蕭）、吳若希、車婉婉任主持兼「婚姻求生教練」的TVB全新綜藝節目，一共十集。《夫妻肺片》每兩集便會請來一組星級嘉賓，暢談婚姻生活、拆解夫妻日常「炸彈」，輔助大家邁向永恆恩愛之路。



《夫妻肺片》焦點圖片。（公關提供）

第四集迎來全新星級嘉賓

今晚（9日）播映的第四集迎來全新一組「星級人夫人妻」友，女子組有「黐身型人妻」何依婷、「人間清醒人妻」支嚳儀（支支）及「爽朗型人妻」莊思敏；男子組則有「我老婆係大佬型人夫」周吉佩（吉吉）及「佛系型人夫」譚輝智。眾人就「另一半最鍾意自己什麼」與「分手後能否與前度做朋友」兩大話題展開熱烈討論，驚揭吉吉的求生存欲最強，現場笑料百出！

「女子組」何依婷、支嚳儀、莊思敏。（公關提供）

周吉佩與譚輝智「恩愛實測」雙雙「炒車」

「恩愛實測」環節中，兩位「中年好人夫」吉吉與輝智雙雙「炒車」！吉吉自認平時「最就得老婆」，致電老婆求證時，周太起初相當畀面，大讚老公「善良、任勞任怨又唔發脾氣」，正當吉吉沾沾自喜要求老婆「講多次」，周太突然搞笑大叫：「佢讚得多就會囂㗎喇，你啲賤人！」全場隨即爆笑起哄，吉吉唯有笑着表示要趕快收線。至於輝智自信爆棚，聲稱靠「外表」吸引老婆，在場的譚太即時瘋狂擰頭，主持阿廉與阿蕭隨即起哄叫阿嫂「老老實實答喎」、「你鍾意佢啲咩」，譚太甜笑說：「夠悶咯！」被戳爆的輝智即時指著自己塊面「扮嬲」反問老婆：「你有冇望呀？」。

「男子組」周吉佩、譚輝智。（公關提供）

「霸氣」莊思敏係鱷魚頭老襯底對住老公變小鳥依人

「女子組」方面則狂放閃光彈！莊思敏自評性格夠「爽快」，卻被吳若希取笑是「鱷魚頭老襯底No.1」。當莊思敏致電老公時，電話另一端傳來極溫柔的「老婆呀？」，一向給人豪邁、強勢的莊思敏瞬間化身小女人露出冧樣，甜笑問：「你鍾意我啲咩？」老公隨即發動情話攻勢：「好多嘢喎」、「可愛、性格好、錫我」，聽得莊思敏非常滿意，在旁的吳若希羨慕得大叫「好Sweet呀」！自認「情商高」兼理性的支支，因老公忙於工作，遂致電兒子代答，豈料囝囝先是沉默，隨後連環拒絕：「我唔知呀、「喂呀」、「拜拜！」遭囝囝無情拒絕的支支極度無奈，並搞笑扮嬲掟手寫板。

莊思敏對住老公秒變小鳥依人。（公關提供）

周吉佩曾做前度婚禮司儀

來到「夫妻互片」環節，探討「分手後能否與前度做朋友」的話題，當中以吉吉的「分手史」最震撼！吉吉一開波講已驚到「窒晒偈」：「有唔同…有…人有唔同嘅反應」，全場瘋狂指著他來取笑！吉吉自爆與前度分手十多年、且自己已婚後，突然收到對方致電告知當初「突然消失」的分手原因。現場所有人瘋狂追問原因，吉吉說：「佢解釋就係突然間唔鍾意咯」、「佢話好Guilty，想講番清楚件事，唔想終老有遺憾。」更爆的是吉吉老婆亦認識對方，吉吉更擔任前度的婚禮司儀，莊思敏隨即突破盲點問：「成長片段有冇你呀？」嚇得吉吉尷尬稱「唔係好記得咯」，並承認現在仍與前度有聯絡，最近收到對方短訊：「因為佢問我借錢！」引來全場嘩然！到底吉吉最終有冇借錢畀前度呢？

一講前度，吉吉即刻「窒晒偈」。（公關提供）

譚輝智被「摸杯」動作出賣遭取笑「緊張的手手」

其餘嘉賓亦各持不同感情觀，輝智表示自己只拍過三、四次拖，與所有前度斷絕來往，但他回答時因不斷摸杯，被眼利的吳若希發現，取笑他是「緊張的手手」。隨後輝智透露間中會收到前度在他的社交平台點讚，眾人隨即啄住不放質問「點解你會咁清楚佢Like你」，錄影廠瞬間變成「八師會審」現場。

輝智緊張到狂摸杯兼震晒。（公關提供）

支嚳儀拋金句：前度令你了解人性，現任令你了解人生！

至於「瀟灑派」的支支則金句王上身：「前度令你了解人性，現任令你了解人生！」並揚言對所有傷害過她的人都會徹底斷絕來往（Clean Cut），更豪言：「如果唔係我老公都變我前度啦！」。相反「大方派」的莊思敏則表明不阻止老公與前度聯絡，只要她知情便可。而「善忘派」何依婷則坦言與前度完全零聯絡：「因為我個人比較善忘」、「分咗手就唔記得呢個人」、「大家都唔好記得大家！」

支支拋「人妻金句」。（公關提供）

何依婷激動踢爆老公床下底藏前度相

之後眾人討論「前度禮物與照片的處置方式」，求生欲爆燈的吉吉表示：「我以前好似冇乜收過禮物，冷頸巾嗰啲咯，嗰啲梗係揼啦！問題係咩呢？咁我老婆織咗啲畀我喇嘛…」但他承認會將舊相Keep在盒內放櫃，亦有幫老婆保留前度的相片，認為是人生經歷的一部分。吉吉話音剛落，何依婷突然情緒激動，罕有以嗌破喉嚨的聲線自爆驚人家事：「我有一日喺屋企執屋，發現我老公床下底有個盒，就係嗰啲相！」她透露當時有問老公：「你啲相你想唔想留低？」究竟何依婷老公點答？求生欲有幾強？欲知詳情，一定要密切留意今晚播映的《夫妻肺片》。

前度親手織嘅頸巾，吉吉掉都掉唔切。（公關提供）