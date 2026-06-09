楊采妮許茹芸相隔26年重遊迪士尼　大曬凍齡美貌與深厚閨密情誼

楊采妮、許茹芸是演藝圈中相識長達26年的好閨密，2013年楊采妮結婚時，許茹芸更擔任伴娘親身見證好姊妹的幸福時刻。近日許茹芸在個人社交平台分享了多張與楊采妮重遊迪士尼樂園的溫馨合照，並配上感性長文，兩人的凍齡外貌更是讓大批網民嘖嘖稱奇。

楊采妮許茹芸時隔26年重遊迪士尼。（IG@valenh）

帶著雙胞胎囝囝重回友誼起點

許茹芸在帖文中深情透露，自己和楊采妮第一次見面就是在迪士尼樂園，這次重遊舊地源於一個溫馨的約定，原來楊采妮日前帶著雙胞胎兒子第一次到首爾探望她，為了慶祝這個特別的第一次，兩人決定帶著小朋友一起重回她們友誼的起點迪士尼樂園，從照片中可以看到兩人依然童心未泯，頭戴可愛的動物耳朵頭箍並對著鏡頭擺出托腮的甜美姿勢，臉上絲毫沒有歲月留下的痕跡。

許茹芸感性發表長文。（IG@valenh）

許茹芸還特別分享了相隔26年的對比圖，在2000年的舊照中，楊采妮留著一頭烏黑長髮且身穿淺藍色上衣，笑容清麗脫俗，而許茹芸則身穿黑色吊帶上衣並留著爽朗短髮，對比近日拍攝的最新照片，兩人的輪廓線條竟然與多年前一模一樣，引來大批網友留言驚嘆兩位女神完全不會老，紛紛大讚這才是真正的凍齡神顏。

浪漫補祝5月份生日超有愛

這次的樂園之旅不僅是對多年友誼的紀念，更是一場溫馨的生日慶祝，原來許茹芸還偷偷為五月份生日的楊采妮準備了驚喜小蛋糕，幫好姊妹補切了生日月份的最後一個蛋糕，照片中兩人圍著一個精緻的檸檬黃色小蛋糕做出俏皮的托臉手勢，在燭光映照下顯得幸福感滿溢。