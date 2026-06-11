區文詩偕閨密入馬場高調打卡歎生蠔　狂曬Hermès住三千萬豪宅

現年43歲的前女子組合Cookies成員區文詩（Angela），於2003年退團轉職電台節目主持（DJ），後來逐漸淡出演藝圈。區文詩如今已成為Cookies中最富貴的成員之一，目前自住於西半山年豐園一個市值超過三千萬港元的頂層連天台單位，面積逾千呎。此外，她平時不僅以保時捷跑車代步、更坐擁多個Hermès手袋，閒時更熱衷於大曬超豪遊艇。

前女子組合Cookies成員區文詩現身馬場。（IG@angela__au）

區文詩與閨密入馬場打卡

近日，區文詩於個人社交平台曬出一組與趙哲妤、周子馨等閨密現身沙田馬場的相片，並興奮留言：「這幾樣東西我永遠無法抗拒：遊艇、燒烤、煙花，還有絕對少不了的—賽馬！只要有局，我隨叫隨到！」相片中可見，區文詩身著粉色襯衫，搭配白色闊腿褲，手上還拎著名牌手袋，一身貴婦行頭相當吸睛。

區文詩與閨密入馬場打卡。（IG@angela__au）

區文詩與閨密入馬場打卡。（IG@angela__au）

區文詩曾於生日大曬名牌包

除了在馬場四處打卡留念，區文詩還與一眾閨密走進馬會高級餐廳，品嚐新鮮生蠔、刺身等精緻美食，愜意模樣讓人羨慕不已。日前她到澳門過43歲生日，曾曬出多張靚相，大方展示了其價值不菲的Hermès Birkin手袋，氣派十足。

區文詩愛炫富。（IG：@angela_au）

區文詩購入三千萬豪宅財力驚人

離開Cookies後，區文詩轉職香港電台擔任DJ。她投資物業眼光不俗，27歲便成功置業，踏入30歲時已手握兩層樓。2015年她遠赴東京，斥資約六七十萬港幣入手一個200多方呎的單位，用作收租投資。及至2019年5月，她再以3380萬元買入西半山年豐園頂層連天台單位連車位，物業實用面積1194呎，每呎造價高達28308元，可見財力十分驚人。

區文詩購入三千萬豪宅財力驚人。（IG@angela__au）