吳文忻病逝｜鄭秀文發長文痛悼　公開最後對話：美好的仗你已打過

前港姐吳文忻（現名吳忻熹）因乳癌復發惡化，一直以樂觀態度為生命奮鬥，6月9日在睡夢中安詳離世，終年51歲。在生命的最後時刻，吳文忻的兩個女兒均陪伴在側與媽媽道別。吳文忻逝世的消息震驚娛樂圈，樂壇天后鄭秀文（Sammi）亦在IG撰寫長文，懷著極度沉痛與不捨的心情悼念這位「重生的鬥士」，並公開了兩人最後的私密對話。



吳文忻的社交平台公布了她離世的消息。（IG@Nathaliie Ng）

鄭秀文痛心：看多少次都不會習慣

鄭秀文在社交平台上坦言，看到吳文忻離世的消息時內心先是一沉，這種不捨與突然，是所有人的共同感受：「我相信生離死別的痛，無論我們看過幾多次，或者親身經歷過幾多次，都不會習慣。

鄭秀文在社交平台上坦言生離死別的痛，無論看過幾多次，或者親身經歷過幾多次，都不會習慣。（IG@sammi_chengsauman）

自文忻公開了她的癌症，她往後的抗癌路，我們彷彿跟她一起經歷，她也多了一重身份——『重生的鬥士』。這場『重生』和『勇鬥』不單單是對這場病，更是跟信心、每個療程、甚或精神層面上的一場戰役。她展現出來的勇敢、堅毅、不輕言放棄，成了我們可以賴以學習的勇氣。」

因一封私訊結緣 紅館後台痛哭共禱

吳文忻第一次主動發私訊給鄭秀文，誠摯邀請鄭秀文為她的自傳寫「序」。收到邀請的鄭秀文一口答應，更在翌日極速寫好寄出，讓吳文忻大受感動。

吳文忻第一次主動發私訊給鄭秀文，誠摯邀請鄭秀文為她的自傳寫「序」。（IG@sammi_chengsauman）

兩人隨後非常珍惜這場相識。有一次吳文忻到紅館看完鄭秀文的演唱會，兩人擠在後台的一個小房間裏聊了很久，更牽手一起祈禱。吳文忻曾透露，那次祈禱極具啟發性，讓她心靈感到無比平靜，內心的自己變得更加強大。後來鄭秀文到澳門開巡迴演唱會，吳文忻亦特別前往台下支持，台上下互動的畫面讓彼此都深刻難忘。

吳文忻生前接受訪問時曾坦言，自己深受鄭秀文在今年年初《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上的一番話所啟發，並將其視為抗癌力量：「聽到Sammi（鄭秀文）獲獎感言，突然想到如果51歲嘅吳文忻能夠獲得新人獎會係點樣，嗰團火突然之間出咗嚟。」

吳文忻曾接受葉文輝（啤梨）訪問，透露自己受鄭秀文啟發誓出歌爭新人獎。（新城廣播圖片）

淚曝最後對話：相信上帝早已預備

鄭秀文坦言與吳文忻不算深交，但自從吳文忻去年主動聯絡後，兩人便建立了深厚的心靈連結。鄭秀文翻看手機裏兩人的通訊紀錄，滿滿都是愛與回憶，並透露了兩人最後的互通訊息是在2026年4月4日。

當時吳文忻回覆鄭秀文透露自己正身在醫院，需要進行一些身體和治療所需的評估。吳文忻在最後一段訊息中堅定地寫道：「無論怎樣也好，相信上帝早已預備，也會和我共同渡過！」

鄭秀文透露了兩人最後的互通訊息是在2026年4月4日。（IG@sammi_chengsauman）

如今文忻主懷安息，鄭秀文痛心不捨之餘也欣慰她不再有疾病痛苦：「我可以想像此刻的你在天國像個小天使，背上有一雙半透明的晶瑩翅膀，面上掛著你一貫爽朗的微笑。」

讚頌「美好的仗已打過」 留下的正能量不滅

在悼念文的最後，鄭秀文引用了聖經提摩太後書的名言，為這位勇敢的抗癌戰士的一生作出了最完美的註腳：「美好的仗你已經打過了，當跑的路你已經跑盡了，所信的道理你都守住了。」

鄭秀文感動地說，吳文忻生前常說很希望能夠為天父做見證，而她這幾年抗癌展現出來的光輝，確實已經成了最美好的見證，深深打動了所有人。願這位勇敢的媽媽、重生的鬥士一路走好，主懷安息。

鄭秀文發長文哀悼。（IG@sammi_chengsauman）