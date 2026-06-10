向太爆劉亦菲14歲登門留下深刻印象　盛讚其母劉曉莉「富養」得當

有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲，出道多年穩坐一線女星地位，其空靈仙氣的優雅氣質，完全看不出來已38歲。近日香港知名製作人「向太」陳嵐，就分享了與劉亦菲初次見面的回憶，更透露劉亦菲母親劉曉莉年輕時外貌更勝劉亦菲。



向太透露，她與劉亦菲的緣分追溯到劉亦菲14歲那年。當時，劉亦菲的母親劉曉莉帶著年少懵懂的她，親自登門拜訪香港向家。正是那次會面，讓向太在心中烙下了難以抹滅的深刻印象。

劉亦菲與媽媽劉曉莉。（微博圖片）

更多劉亦菲母親劉曉莉的相片：

+ 3

向太認為，世人往往誤解「富養」等同於物質上的奢侈揮霍與優渥條件，但在她眼中，真正的富養無關金錢，而是深刻雋永的「家庭教育」。同時憶起當年14歲的劉亦菲，向太語氣裡滿是讚賞：「她的氣質與旁人截然不同，年紀小小就展露出不一樣的光芒。」

她透露，劉亦菲在母親的栽培下，學鋼琴、練騎馬，流利的英文與動人的歌喉更是信手拈來，舉手投足都散發著得體的教養與修養：

她的談吐、出場，給人家的感覺就是很有修養，很有氣質，這是富養的結果。

最後，向太感性地說，劉曉莉是將自己的一生與全部的愛，毫無保留地奉獻給了女兒，將女兒視作生命中唯一且最重的核心。而她也指出，當時劉曉莉身邊不缺追求者，終身沒有再嫁：

我覺得她媽是傾其所有的去愛這個女兒，她專心一意的在女兒身上，一切都是女兒為重。

延伸閱讀：38歲劉亦菲素顏現身同學會被捕獲 凍齡狀態極驚人 同學猶如長輩

+ 3

延伸閱讀：

吳文忻病逝享年51歲！曾遭王晶封殺13年 黎明賭場暖舉、張柏芝一句話成永遠回憶

47歲濱崎步「逆齡神顏」震撼全網！素顏彩排照流出 日網驚呼：比全盛期還美

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】