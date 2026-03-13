內地狗仔爆劉亦菲單身8年！9成行程僅媽媽陪 網民熱議其生理需求
撰文：薯條
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現年38歲的「神仙姐姐」劉亦菲的感情生活向來是外界焦點。近日內地知名狗仔劉大錘在直播中投下震撼彈，爆料指自2018年劉亦菲與韓國男星宋承憲分手後，至今近8年時間一直維持單身狀態。
唯一認愛跨國戀情
回顧劉亦菲的入行多年的情史，韓國男星宋承憲是她唯一公開承認過的男友。兩人於2015年合作電影《第三種愛情》後擦出火花，這段相差11歲的跨國戀一度備受看好。然而，2018年雙方承認因工作繁忙及聚少離多，正式結束近3年的戀情。
九成行程母親隨行
劉大錘透露其團隊長期跟拍，卻始終未能捕捉到任何劉亦菲新戀情的蛛絲馬跡，令不少網民感到驚訝。劉大錘在直播中直言，觀察劉亦菲的日常生活幾乎只有家人的身影，他表示：「劉亦菲跟宋承憲分手以後談過嗎？至少我們沒見過啊，經常去年的下半年開始，就瘋狂的能看到姐就是沒事出去逛街，然後每回我們都抱有一絲希望啊，看看她是跟誰，看看她是跟誰，結果呢基本上90%都有她媽。」證實了劉亦菲私人時間多與母親劉曉莉相伴。
網民熱議生理需求
劉亦菲長達8年的單身狀態隨即引發網民熱議。有網民留言問：「好奇女明星單身怎麼解決生理需求」，引起一場網絡罵戰。有網民反擊：「除了褲襠那點事就沒別的了是吧？」、「是有發情期控制不住嗎？我怎麼沒有這種問題要解決」。