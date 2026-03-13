內地狗仔爆劉亦菲單身8年！9成行程僅媽媽陪　網民熱議其生理需求

現年38歲的「神仙姐姐」劉亦菲的感情生活向來是外界焦點。近日內地知名狗仔劉大錘在直播中投下震撼彈，爆料指自2018年劉亦菲與韓國男星宋承憲分手後，至今近8年時間一直維持單身狀態。



內地知名狗仔劉大錘直播爆料自2018年劉亦菲與韓國男星宋承憲分手後，至今近8年時間一直維持單身狀態。（微博@劉亦菲）

唯一認愛跨國戀情

回顧劉亦菲的入行多年的情史，韓國男星宋承憲是她唯一公開承認過的男友。兩人於2015年合作電影《第三種愛情》後擦出火花，這段相差11歲的跨國戀一度備受看好。然而，2018年雙方承認因工作繁忙及聚少離多，正式結束近3年的戀情。

劉亦菲與韓國男星宋承憲於2015年合作電影《第三種愛情》後擦出火花。（《第三種愛情》宣傳照）

2018年雙方分手結束近3年的戀情。（《第三種愛情》宣傳照）

九成行程母親隨行

劉大錘透露其團隊長期跟拍，卻始終未能捕捉到任何劉亦菲新戀情的蛛絲馬跡，令不少網民感到驚訝。劉大錘在直播中直言，觀察劉亦菲的日常生活幾乎只有家人的身影，他表示：「劉亦菲跟宋承憲分手以後談過嗎？至少我們沒見過啊，經常去年的下半年開始，就瘋狂的能看到姐就是沒事出去逛街，然後每回我們都抱有一絲希望啊，看看她是跟誰，看看她是跟誰，結果呢基本上90%都有她媽。」證實了劉亦菲私人時間多與母親劉曉莉相伴。

劉大錘透露其團隊長期跟拍劉亦菲發現其私人時間多與母親劉曉莉相伴。（網上圖片）

網民熱議生理需求

劉亦菲長達8年的單身狀態隨即引發網民熱議。有網民留言問：「好奇女明星單身怎麼解決生理需求」，引起一場網絡罵戰。有網民反擊：「除了褲襠那點事就沒別的了是吧？」、「是有發情期控制不住嗎？我怎麼沒有這種問題要解決」。