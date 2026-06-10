夫妻肺片丨何依婷豪開3萬支票趕前度　莊思敏自爆遭好姊妹撬牆腳

6月10日晚播映的《夫妻肺片》「星級人夫人妻」嘉賓繼續是何依婷、莊思敏，支嚳儀（支支）、周吉佩（吉吉）、譚輝智與4位主持，9人分成男、女子組，分別就「天使與魔鬼前度」及「成班男人出去玩」兩大話題展開熱烈討論，繼續花生大放送。



焦點圖片。（公關提供）

何依婷透露曾遭前度追討「掟包費」

女子組對前度的回憶非常兩極，既有暖心舉動，也有令人咋舌的超渣行為！當中以何依婷最爆！她透露曾於提出分手後遭前度追討「掟包費」，令全場女子即時齊聲：「吓？！」莊思敏好奇追問：「佢係咪想用呢個數留住你？」依婷聞言肉緊回應：「但女人聽到呢吓就會著火咯！跟住我冇咁多現金嘛，我走去間房（事發地點是依婷家）攞本支票簿出嚟，嗰個係一個2萬6千蚊嘅手袋，我寫咗3萬蚊畀佢，話唔使找，你即刻同我走。」依婷的霸氣表現，贏得支支「尊敬眼神」並說：「你好型呀！」

依婷憶述即場開支票兼趕走前度，霸氣外露。（公關提供）

莊思敏自揭曾收過小三示威電話

至於被喻為「鱷魚頭老襯底No.1」的莊思敏，自揭曾收過第三者打來的示威電話，內容是：「不如你放手啦！」並震驚該名小三還與其前度租了一個小安樂窩密會，當中按金竟是小三向莊思敏借的錢，全場女士再度陷入嘩然並追問：「Friend嚟㗎？」莊思敏聞言淡定回應：「係我個女仔Friend嚟。」由於太離奇，嚇到「定晒格」的依婷忍不住追問：「你（會）借錢畀佢，都好熟喎其實。」

莊思敏自爆被好友撬牆腳「人財兩失」的經過，依婷聽到O晒嘴。（公關提供）

輝智爆每逢夜蒲最怕老婆出大絕

至於男子組則圍繞「成班男人出去玩，點解太太一定誤解」進行討論，過程笑料百出，並顯示了眾人極強「求生欲」。輝智表示每逢出席「男子gathering」，老婆從不「奪命追魂」、只會打一個電話，但背後用意卻更「恐怖」：「佢通常問第二啲嘢，其實想check吓側邊嘅聲。」笑言老婆猶如偵探查案一樣。輝智續指「如果冇聽就大鑊」，皆因老婆會使出終極大絕「等著你回來」：「佢會喺屋企坐喺張床度等我。」到底等佢做乜？密切留意節目。

輝智爆老婆打電話係聽側面嘅人聲，咁就知有冇女性同輝智一齊。（公關提供）

周吉佩嚴防老婆被「已婚女玩家」帶壞

今集「夫妻互片」環節探討何謂「豬朋狗友」。吉吉認為若老婆閨蜜已婚後還「搞三搞四」，就不配做朋友，並坦言擔心老婆會被帶壞，吉吉幽默說：「我驚把持唔住…佢！」輝智則自揭年青時曾被老婆朋友嫌棄：「覺得呢條友（指自己）唔定性，冇將來。」豈料吉吉不但冇同情，還極頑皮地落井下石：「佢又講得幾啱喎」、「佢真係有啲道理！」被連環篤中要害的輝智最終只能弱弱的說：「佢又真係冇睇錯，嗰時十零廿歲，點會有將來？但唔好咁誠實嘛，會有啲Hurt。」

吉吉唔鍾意老婆群埋「唔三唔四」嘅已婚女性。

何依婷爆老公屢被好友召喚深夜飲酒傾心事

女子組方面，依然是何依婷最大反應，她「飆高音」投訴老公有位朋友每逢跟老婆吵架後就約她老公出去飲酒，而且次數頗頻密：「佢話『我同我老婆吵大鑊好唔開心呀，你出嚟陪我飲酒吖』。我第一次聽都仲『好吖好吖』，咁出去就玩到好夜啦，但我都覺得唔緊要，最緊要傾好個問題。點知兩個禮拜後（佢好友）又鬧交喇（開始高音）！」依婷續指有次她忍無可忍，終決定介入事件拋出霸氣Bite：「你哋唔好出去傾喇，返屋企傾，我幫佢解決！」結果依婷真的陪對方傾到凌晨兩、三點，並駭然發現老公好友與老婆吵架驚人真相！

依婷自爆老公深夜被好友召喚傾心事，再次火嚟！（公關提供）

「爛玩老公」吉吉惡鬥「黐身人妻」依婷勁爆笑

節目尾聲請來註冊臨床心理學家暨婚姻及家庭治療師李堅翔博士，教大家如何經營愛情及用心聆聽。風趣的李博士，更巧妙地引用車婉婉名曲《會過去的》歌詞「愛情點樣過去，情懷不會倒退」做例子，相當幽默。節目還「同場加映」「黐身人妻Vs爛玩爛飲老公」，並由吉吉及依婷傾力演出。想親口見證吉吉「滿口歪理」能力，及事後為何最後演變成「男主持＋男嘉賓道歉現場」，一定要密切留意今晚播映的《夫妻肺片》。