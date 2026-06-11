港姐冠軍張嘉兒爆加拿大樓花暴跌98%　親授3大入市貼士教執平貨

2007年港姐冠軍張嘉兒自2015年與金融才俊Nathan結婚並升呢做少奶奶後，近年一家四口移居溫哥華。近年，張嘉兒頻頻拍片轉型做地產KOL，在最新影片中更大爆加拿大卑詩省（BC省）的樓花（預售屋）市場正經歷大洗牌，成交量暴跌98%，但她卻直言「有危就有機」，並大方提供三個入市小貼士，隨即引發網民熱烈討論與質疑。



當選香港小姐時的張嘉兒。（《2007年香港小姐競選》截圖）

張嘉兒嫁給金融才俊Nathan後，育有兩女。（IG＠misskayicheung）

卑詩省樓花成交暴跌98% 張嘉兒指「有危就有機」

張嘉兒在影片中大談現時加拿大的房地產市況，數據相當驚人。回想2021年高峰期，當地的樓花供應量隨時接近6,000個單位，買家排隊爭相認購；但來到今年2026年同期，成交量居然出現斷崖式暴跌近98%，估計僅剩下約124個。

張嘉兒轉型做地產KOL拍片分享賣樓日常。（小紅書＠張嘉兒）

2026年頭三個月的成交量暴跌近98%，估計僅剩下約124個。（小紅書＠張嘉兒）

面對如此低迷的市況，張嘉兒卻認為這正正是買家入市的絕佳時機。她透露現時樓花的入場門檻極低，部分項目的訂金甚至只需1%，還會附送車位或裝修，同時政府亦有提供退稅優惠。

面對如此低迷的市況，張嘉兒卻認為這正正是買家入市的絕佳時機。（小紅書＠張嘉兒）

張嘉兒親授逆市入市「3大貼士」

雖然大環境看似大減價，但張嘉兒也提醒有意入市的買家切勿盲目，必須先自我盤點以下三個關鍵要素。

張嘉兒親授逆市買加拿大樓花3大「自保貼士」。（小紅書＠張嘉兒）

貼士一：有冇耐性等？

樓花從一片爛地到正式完工，起碼需要守上三、四年的時間，其間隨時還會遇上工程延期。張嘉兒直言，如果是趕著結婚生仔或需要即買即住的人，還是乖乖選擇買二手樓。

張嘉兒貼士一：有冇耐性等？（小紅書＠張嘉兒）

貼士二：諗住揸幾耐？

買樓花等同於鎖定幾年後的樓價，張嘉兒警告未來無法預知，萬一到時候正式收樓時，樓市表現不如預期，將會給買家帶來極大的經濟壓力。

張嘉兒貼士二：諗住揸幾耐？（小紅書＠張嘉兒）

貼士三：有冇B計劃（後備方案）？

張嘉兒強調這是最重要的一點。萬一樓盤不幸延遲交吉，或者買家自身的個人財務狀況出現臨時變數，手頭上一定要有後備方案來自救。