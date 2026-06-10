94歲胡楓紅館開騷連唱五小時　因「四大曾孫」一舉動大叫攞命

現年94歲、演藝圈神級長青樹「修哥」胡楓，日前在香港紅館隆重舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，刷新了華語樂壇的歷史。胡楓不單止打破紀錄，成為舉辦演唱會最年長的華語藝人，現場更吸引了超過20位天王天后級巨星輪流上陣力撐，嘉賓陣容比樂壇頒獎典禮還要星光熠熠。

修哥獲頒「健力士世界紀錄保持者 舉辦演唱會最年長的華語藝人」的獎狀。(陳順禎 攝)

20多位巨星甘做綠葉

今次演唱會由下午3時半一直馬拉松式唱到晚上8時10分，足足橫跨超過5個小時！全場最令人佩服嘅，莫過於94歲的胡楓全程中氣十足，一連氣唱了45首經典金曲。從《Monica》、《情花開》到《呼吸有害》、《還是覺得你最好》，不過到底年事已高，所以大會在台上準備了一張凳給胡楓，但他依然敬業。這場長達近五個小時的演出吸引了劉德華、張學友、陳奕迅等數十位明星到場助陣，展現了胡楓在香港娛樂圈的深厚人脈與號召力。

劉德華都有到現場支持修哥。(陳順禎 攝)

胡楓完騷略見疲態情緒依然興奮

演唱會上最催淚、最溫馨的環節，絕對是胡楓的四名曾孫驚喜現身舞台，齊齊合唱經典歌曲《世上只有》。看著四代同堂的畫面，胡楓全程露出慈祥滿足的笑容，更在台上輪流親吻曾孫，場面感動全場。

完騷後眾人移師酒樓慶功，被兩個曾孫女全程貼身陪伴的胡楓，雖然略顯疲態，但情緒依舊High爆。他興奮地表示：「今日真係好高興，破咗一個紀錄。呢個紀錄就係演唱會最長嘅紀錄，四個幾鐘頭，老實講，真係企到我腳軟。不過唔緊要，因為我好開心，有咁多嘉賓，再加埋一個咁好嘅團隊，所以我就算係攰啲呀，都唔緊要嘅。」胡楓攬一攬在旁的曾孫女續說：「咁仲有，我啲孫呀、曾孫呀！我同佢哋唱歌，真係可以講呀，攞命呀！如果謀殺我唔使乜嘢，叫啲曾孫攬我我就得㗎喇。」

胡楓與亡妻育有五名子女、六名孫兒及四名曾孫，他坦言自己從沒想過能有福氣做「太公」。現時每年生日，四名曾孫都會乖乖出席。其中13歲的大曾孫更遺傳了胡楓的優良基因，外型高大俊俏，早年曾與胡楓一起拍廣告時表現非常淡定，私底下更對幕前演出深感興趣，隨時有機會繼承衣鉢。

修哥常與曾孫一齊表演。（葉志明 攝）

憾錯過子女童年 每兩日為亡妻照片送鮮花

回顧大半生，胡楓在事業上風光無限，但在家庭上心中仍藏著一個遺憾。他坦言，年輕時因為工作太過忙碌，基本上錯過了子女們的童年時光，對此他至今仍感到是一大損失與遺憾。幸好當年有太太在背後默默付出，專心相夫教子，才讓他在事業上毫無後顧之憂。自太太於2016年因病離世後，胡楓對亡妻的深情與思念從未間斷。他透露自己心中一直有遺憾，太太生前從未收過他送的花。現在胡楓每隔兩三天，就會親自買新鮮花擺放在亡妻的照片前，藉此一解思念之情。直到現在，他每晚臨睡前依然會對著太太的照片聊天，數十年如一日的深情令人動容。

胡楓靠太太在背後默默付出，才讓他在事業上毫無後顧之憂。（TVB）

胡楓坐擁15位巨星契仔契女

除了親生兒孫滿堂，胡楓在演藝圈更是出了名的「超級契爺」，膝下坐擁15位巨星契子女，當中包括天王黎明、歌后林憶蓮以及今次台上的張學友等人。被問到收契仔契女有甚麼條件？胡楓豁達表示，其實從來沒有甚麼特定準則，也絕對不會計較對方的成就高低：「一切只看緣份，每個契仔契女對我都非常好，好疼惜我，所以我覺得自己賺咗好多。」胡楓心態年輕，越老越精靈，本身亦毫無架子兼平易近人，他曾說：「唔需要有架子的，我都唔知乜嘢係架子，我都係普通人，只係職業唔同啫，有乜嘢值得有架子呢？」