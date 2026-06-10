李樂詩夏威夷慶祝結婚18周年　曾切除雙乳抗癌4度重建乳房失敗

李樂詩（Joyce）已入行逾30年，早年因演唱處境劇《真情》的主題曲《無悔愛你一生》，而為人熟悉。李樂詩近年淡出幕前，專心家庭生活。近日李樂詩在社交平台分享與美籍華人老公Ted Lee到夏威夷慶祝結婚18周年的照片，羨煞旁人。

李樂詩夏威夷放閃。（IG@joycelee88）

李樂詩為愛培養共同興趣：以前我唔鍾意游水

日前，李樂詩在IG分享了多張與老公Ted在夏威夷享受陽光與海灘的度假照。相中可見，兩人在一道美麗的彩虹下親密自拍，背景是蔚藍的大海，夫妻二人對著鏡頭流露出極其燦爛滿足的笑容。其中一張照片，李樂詩還與丈夫及友人在海中暢泳，盡顯健康結實的好身材，精神狀態出奇地好。

李樂詩更在帖文中以英文寫下長文，向老公深情表白：「結婚18周年快樂，我的愛人Ted。在一起18年，我們在各方面都變得更堅強、更緊密。感謝我們分享的所有愛，能與你共度餘生，我感到非常幸福。期待未來更多的歲月。」她還在文中透露，自己為了老公特別培養了共同興趣：「以前我並不熱衷游泳，直到我看到游泳帶給你多大的快樂，現在這已成為我們最喜歡分享的事情之一。」 這種互相遷就、共同成長的相處之道，正是他們婚姻保鮮18年的秘訣。

歷經切除雙乳、4次重建失敗陰霾

現年52歲的李樂詩於2008年嫁給Ted Lee，婚後過著幸福少奶奶生活並育有三名囝囝。然而天有不測之風雲，一向熱愛生活的李樂詩在2021年不幸確診患上乳癌，為了保命，她當年毅然接受了切除雙乳的手術。然而，抗癌路上的打擊接踵而至，她先後接受了四次乳房重建手術，遺憾地均宣告失敗，這對她的身心都造成了極大的創傷與打擊。直到現時，李樂詩依然需要每日服用特定藥物，並需持續5年，以全力防止癌細胞再度擴散。