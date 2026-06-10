陳錦鴻自爆帶14歲兒子立平安紙　看透生死遺產全留太太名下

陳錦鴻昨日（9日）現身荃灣錄製節目《關於·快樂的死亡2》，擔任嘉賓分享親子相處的經驗，以及對生死議題的看法。陳錦鴻在接受訪問時透露早已向兒子進行生死教育，又自爆數年前已帶同當時14歲的兒子去立下平安紙。

陳錦鴻錄製節目。（林迅景 攝）

帶14歲囝囝去立平安紙

陳錦鴻為了患有自閉症的愛仔陳駕樺曾甘願在事業巔峰期隱退、移居郊區悉心照顧的故事感動無數人。如今兒子已經長大，陳錦鴻透露，自己很早就對兒子灌輸了正確的生死教育，甚至在兒子僅得14、15歲時，就帶着他一起去辦理立平安紙的手續，並告知因兒子未長大成人，所以所有遺產都會寫在太太名下。陳錦鴻笑言，每朝早起打掃見慣昆蟲屍體，所以看透生死，不要將人類生命放得太大，自己亦會看得淡要面對。

陳錦鴻灌輸生死教育。（資料圖片）

搞笑自封「偶像實力派歌手」

雖然快將「登六」，但陳錦鴻現身時狀態極佳，皮膚緊緻、身形極Fit，逆齡外貌早前在內地登台時就曾獲大批網民瘋狂激讚。談到保養秘訣，他透露自己每天風雨不改，堅持做足2小時運動。他開玩笑說，如果活到70歲，他打算將運動時間加碼到4小時！因為家裡還有年邁的母親以及需要他全方位照顧的兒子，自己必須保持絕對的健康。當被讚在內地登台狀態大勇時，陳錦鴻隨即展現幽默本色，笑言自己是偶像實力派歌手，從未離開過舞台，並已準備好隨時開工，歡迎監製同導演找他。