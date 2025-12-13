日本最索混血女Model宣布懷孕獲祝福 命途坎坷曾與生父斷絕關係
27歲日本人氣混血女模藤田妮可（藤田ニコル）擁有俄羅斯、波蘭及日本等三國血統，因亮麗的外型，被封為「日本最正混血模特兒」。
她2023年宣布與《假面騎士》男星稻葉友結婚，至今兩年來感情恩愛，夫妻倆11日透過社群媒體發布聯合聲明，開心宣布懷孕喜訊，即將迎來第一個寶寶。
藤田妮可與稻葉友在聲明中感性表示，對於新生命的到來感到無比喜悅，並透露預產期預計在明年春天。這也是兩人結婚一年多後，正式升格為準爸媽。
而藤田妮可從小到大經歷不少波折，爸爸是俄羅斯、波蘭混血兒，原本是IT公司社長，與她的媽媽結婚後，原本過著富豪般的生活，不料爸爸事業失敗、父母離婚，與弟弟跟著媽媽回到日本。
她出道娛樂圈後，與爸爸爆發糾紛，2018年斷絕關係，結婚登記時，一度不知道怎麼填生父名字，舉行婚禮時，請到資深藝人梅澤富美男擔任 「代理父親」。她在宣布懷孕後，梅澤富美男留言祝賀：
恭喜妳！是第一個孫子啊～
此外，藤田妮可因為母親在25歲時結婚，從十幾歲開始就以「我想在25歲結婚」作為理想的結婚時機。而她確實也在25歲時與稻葉友結婚，且婚後也公開表示「目標是27歲當媽媽」，如今也如願在27歲懷孕了，一步步實現自己的人生計畫，演藝圈好友紛紛湧入社群網站留言祝福。
